El Estudio de Animación de Shanghái anunció el estreno, para finales de abril, de “Ran Bi Wa” (“Una historia sobre el fuego”), el primer largometraje de animación chino pintado íntegramente a mano sobre 50.000 hojas de papel de arroz, en un contexto marcado por el debate en torno al uso de inteligencia artificial (IA) en la industria audiovisual.
China estrenará "Ran Bi Wa", una animación hecha a mano en plena polémica por la IA
El largometraje de Li Wenyu, creado sobre 50.000 hojas de papel de arroz, reivindica técnicas tradicionales en medio del debate global por la inteligencia artificial.
La película, dirigida por Li Wenyu, se estrenará el 28 de abril en la plataforma en línea de National Arthouse Cinema y continúa la tradición estética oriental de la animación china, según informó el medio local The Paper.
Misterio del fuego
Basada en una antigua leyenda del pueblo Qiang -minoría étnica que habita en zonas montañosas del suroeste de China-, la historia sigue a un mono criado entre humanos que emprende un viaje hacia la Montaña Sagrada para descubrir el “secreto del calor”, guiado por el legado de su madre, Awubaji. Tras superar múltiples desafíos, el protagonista logra arrebatar el fuego de un monstruo y desentraña el misterio de sus orígenes.
La producción requirió más de 50.000 ilustraciones realizadas a mano sobre papel Xuan, también conocido como papel de arroz, siguiendo el estilo de la pintura tradicional china a tinta. El estudio combinó esta técnica con otras disciplinas artesanales, como recorte de papel en 3D, pintura al óleo sobre vidrio, animación con arena y bordado Qiang en stop-motion.
Antes de su estreno, “Ran Bi Wa” fue seleccionada en festivales internacionales como Annecy, Berlín y Shanghái, y obtuvo premios en certámenes como el Festival Mundial de Animación de Varna y el Festival Internacional de Animación de Bucheon.
Contexto
El lanzamiento se produce en medio de crecientes críticas al uso de IA en la animación. En 2024, la inclusión de producciones asistidas por esta tecnología en el festival de Annecy -el principal del sector- generó controversia entre profesionales, que alertan sobre su impacto en el empleo, la creatividad y los derechos de autor.
En este contexto, figuras como Hayao Miyazaki han manifestado su rechazo a la animación generada por IA. Por su parte, la tecnológica ByteDance debió suspender este año el lanzamiento global de su modelo de video con IA, Seedance 2.0, tras recibir reclamos por posibles infracciones de copyright por parte de estudios de Hollywood.