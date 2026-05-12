Se confirma el esperado regreso del ícono del pop latino

Diego Torres llega a Santa Fe con “Mi norte & mi sur Tour"

Tras una exitosa gira internacional y la presentación de su nuevo álbum, el artista se presentará en el Estadio Cubierto del Club A. Unión el sábado 14 de noviembre de 2026. Las entradas saldrán a la venta el próximo 12 de mayo a través de www.harlem.com.ar.