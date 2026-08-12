Cuando “Not Tight” irrumpió en 2022, muchos lo consideraron una rareza irrepetible: un disco capaz de combinar jazz fusión, hip hop, funk y electrónica con una naturalidad sorprendente y una impresionante lista de invitados que incluía a Herbie Hancock, Thundercat, Anderson .Paak, Mac DeMarco, Snoop Dogg y Busta Rhymes, entre otros.
Domi & JD Beck rompen el silencio con "Who Asked?"
Cuatro años después del celebrado debut “Not Tight”, el dúo formado por la pianista francesa Domi Louna y el baterista estadounidense JD Beck presenta un trabajo que abandona la fórmula de las grandes colaboraciones para explorar una propuesta más orquestal, íntima y ambiciosa. Así confirman la evolución de una de las formaciones más innovadoras del jazz contemporáneo.
Aquel debut no solo les abrió las puertas de los premios Grammy con nominaciones a Mejor Artista Revelación y Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo, sino que los convirtió en una de las grandes promesas de la música instrumental actual.
Tras cuatro años de silencio discográfico y numerosos rumores sobre el futuro del proyecto, Domi & JD Beck sorprendieron el 31 de julio con el lanzamiento de “Who Asked?”, publicado por el sello Apeshit de Anderson .Paak en asociación con Blue Note Records.
Sonido personal
Lejos de intentar repetir la fórmula que los hizo famosos, el nuevo álbum representa un cambio de dirección. En lugar de apoyarse en un desfile de invitados estelares, el dúo decidió descubrir hasta dónde podía llegar trabajando sobre su propia identidad artística.
El resultado es una obra construida junto a una pequeña orquesta de músicos clásicos, con arreglos concebidos, producidos e interpretados por los propios Domi y JD. Las colaboraciones son escasas y puntuales: Zach Hill participa en el diseño sonoro, Noé Degalle (hermano de Domi) aporta composiciones y Anderson .Paak figura como coautor de la letra de “Had Enough”.
Tras dos años de trabajo meticuloso, grabando cada instrumento por separado y dedicando cientos de horas a la mezcla, el disco adquiere un carácter más vocal, orquestal y cinematográfico, donde conviven el jazz, el “pop de cámara”, la electrónica y la música contemporánea.
La propia concepción del álbum refleja esa búsqueda. Según el dúo, “Who Asked?” es, al mismo tiempo, una obra “más simple y más compleja: reduce el protagonismo de los invitados, pero amplía considerablemente su paleta sonora gracias a la incorporación de instrumentos clásicos y a un enfoque compositivo mucho más ambicioso.
Niños prodigio
La historia de Domi & JD Beck comenzó en 2018, cuando la tecladista francesa Domitille Degalle (alias Domi Louna) y el baterista texano JD Beck se conocieron durante la feria NAMM y poco después volvieron a coincidir en una celebración organizada por Erykah Badu.
Desde entonces iniciaron una asociación artística que rápidamente llamó la atención por su virtuosismo y por una química poco habitual entre músicos tan jóvenes.
Ambos habían sido considerados niños prodigio. Louna comenzó a estudiar música desde muy pequeña en Francia, pasó por el Conservatorio de París y posteriormente por el Berklee College of Music, mientras que Beck inició su formación siendo niño en Texas y recibió la mentoría de reconocidos bateristas ligados al soul y al jazz contemporáneo, como Cleon Edwards (Erykah Badu) y Robert “Sput” Searight (Snarky Puppy).
Antes incluso de editar un álbum propio ya habían colaborado con artistas como Thundercat, Anderson .Paak, Ariana Grande, Bruno Mars y Silk Sonic (el dúo de .Paak y Mars), consolidando una reputación que se multiplicó gracias a sus actuaciones virales en Internet y a su celebrado Tiny Desk Concert para NPR.
De la revelación al futuro
El lanzamiento de “Not Tight” terminó de instalar al dúo entre las propuestas más innovadoras de la nueva generación del jazz. La crítica elogió tanto su virtuosismo técnico como la manera en que lograban acercar el jazz fusión a nuevos públicos mediante estructuras rítmicas complejas, armonías influenciadas por el neo soul y una producción contemporánea.
Esa impresión también quedó reflejada durante su presentación en la edición 2023 de Primavera Sound Buenos Aires, donde ofrecieron un espectáculo mayormente instrumental caracterizado por una ejecución de enorme precisión técnica y un diálogo permanente entre teclado y batería.
“Delante de un paisaje animado en la pantalla, y de un cerezo artificial florecido al estilo Bresh, se sentaron frente a frente Domi y JD Beck: ella en teclados (incluyendo pedalera de bajos) y el en batería. Ella es Domitille Degalle, aka Domi Louna: francesa, 23 años; con colitas, hebillas y maquillaje de personaje de animé; sentada sobre un símil inodoro, papel higiénico incluido; él es estadounidense, 19 años; aniñado y de jardinero, como conductor de programa infantil”, reseñábamos en estas páginas.
Y agregábamos: “¿La propuesta? Un viaje mayormente instrumental (decían ‘cúbranse los oídos’ en los temas cantados) híper complejo, con paisajes virtuosos en las teclas e intrincados ritmos mutantes y sincopados en los parches. Mucho de free jazz y jazz rock de los 70, balanceando entre la partitura escrita y el relojeo entre ellos. Se trata de dos monstruitos que se vienen formando desde los tres y los cinco años respectivamente, y este lenguaje les es tanto o más natural que el hablado”.
La actuación reforzó la idea de que ambos representan una de las apuestas más originales para el futuro del jazz moderno.
Con “Who Asked?”, Domi & JD Beck no buscan confirmar el éxito de su debut sino ampliar sus posibilidades creativas. El disco demuestra que, más allá de las colaboraciones estelares que impulsaron sus primeros pasos, el verdadero centro del proyecto sigue siendo el diálogo entre dos músicos que entienden el virtuosismo como una herramienta para explorar nuevos territorios sonoros.