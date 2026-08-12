Expansión de su universo sonoro

Domi & JD Beck rompen el silencio con "Who Asked?"

Cuatro años después del celebrado debut “Not Tight”, el dúo formado por la pianista francesa Domi Louna y el baterista estadounidense JD Beck presenta un trabajo que abandona la fórmula de las grandes colaboraciones para explorar una propuesta más orquestal, íntima y ambiciosa. Así confirman la evolución de una de las formaciones más innovadoras del jazz contemporáneo.