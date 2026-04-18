Están abiertas las inscripciones para “Títeres Itinerantes”, el ciclo de funciones para escuelas de la ciudad de Santa Fe brindado por el Elenco de Títeres Municipal. Los turnos se otorgarán a partir del 14 de abril a través del correo [email protected]. Las funciones se brindarán a las 10.30 para el turno mañana y a las 16.30 para el turno tarde. La duración es de entre 30 y 35 minutos aproximadamente según la obra.
El Ciclo "Títeres Itinerantes" abre su inscripción para escuelas de la ciudad de Santa Fe
Se encuentra abierto el llamado para que las escuelas públicas reciban las funciones del Elenco de Títeres Municipal. La propuesta está destinada exclusivamente para Ciclo Inicial y Primario.
Durante mayo, teniendo en cuenta la Semana de los Jardines de Infantes, se priorizarán turnos para estos espacios educativos. Es importante aclarar que estas funciones son para el Ciclo Inicial (a partir de cuatro años) y la obra a presentar se coordinará con la institución según lo considere el elenco.
Las obras
“Al Pan Pan y Vino el Diablo”: El Elenco de Títeres del Teatro Municipal recrea esta mítica historia de Javier Villafañe. Un panadero amasa pan para todos sus vecinos. El diablo burlón, con todo tipo de artilugios, intentará quedarse con su producción.
“De castillos y fantasmas”: De castillos y fantasmas, de brujas y princesas, de reyes y caballeros con plumita en el sombrero. Cuando un hechizo interrumpe el silencio del pueblo, el rey intentará poner las cosas en orden. En esta historia nada es lo que parece. Abran los ojos, presten atención pues nadie sabe en esta ocasión, quien será el héroe o la heroína, cuando esta aventura al fin termina.
“El país de los colores”: El espectáculo está especialmente pensado para la participación activa de los chicos y las chicas, quienes deberán ayudar a recuperar sus colores a ‘La Pelo’, una pelota que de tanto jugar los ha perdido. Para ello, La Pelo, luego de jugar con su amigo, el Pipirigallo -un gallo bastante malhumorado- deberá encontrar al “Duende de los colores”. El caracolito, que es su amigo, la guiará en este camino, aunque sin la ayuda de los chicos será muy difícil que lo encuentre. Es una colorida obra, con títeres de varilla y guante, que en su simpleza habla de la amistad, el juego, la poesía y el color. Especial para jugar y divertirse en familia.