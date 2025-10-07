El 20 de octubre, en el Teatro Colón

Elīna Garanča: la mezzosoprano que conquistó la lírica del siglo XXI

En el marco del Ciclo Aura que se realiza en la emblemática sala porteña, se anuncia la visita de la diva báltica que se consagró en todo el mundo como cantante de ópera pero también de zarzuela, sin descuidar la música de cámara.