Elīna Garanča: la mezzosoprano que conquistó la lírica del siglo XXI
En el marco del Ciclo Aura que se realiza en la emblemática sala porteña, se anuncia la visita de la diva báltica que se consagró en todo el mundo como cantante de ópera pero también de zarzuela, sin descuidar la música de cámara.
Junto al pianista escocés Malcolm Martineau, hará un recorrido por estéticas y tradiciones musicales que dialogan entre sí: el romanticismo alemán, la sofisticación francesa, la expresividad italiana y la lírica del Báltico. Foto: Gentileza Teatro Colón
El próximo 20 de octubre a las 20, el Teatro Colón abrirá sus puertas para recibir a Elīna Garanča, una de las mezzosopranos más aclamadas de las últimas décadas. La artista letona llega a Buenos Aires en el marco del Ciclo Aura 2025, acompañada por el pianista escocés Malcolm Martineau; el programa incluye obras de Brahms, Berlioz, Cilea, Gounod, Saint-Saëns, Mascagni, Duparc y Debussy, además de canciones de los compositores letones Jāzeps Vītols y Jāzeps Mediņš, un guiño a sus raíces que aporta un matiz personal a la velada.
No se trata solo de una exhibición vocal, sino de un recorrido por estéticas y tradiciones musicales que dialogan entre sí: el romanticismo alemán, la sofisticación francesa, la expresividad italiana y la lírica del Báltico.
Pero detrás del acontecimiento musical se encuentra una historia singular: la de una intérprete que, a fuerza de talento, disciplina y visión artística, se ha convertido en referente de la ópera contemporánea.
De Riga al mundo
Nacida en 1976 en Riga, en el seno de una familia musical -su madre, Anita, fue cantante y docente; su padre, director de coro-, Garanča parecía destinada a los escenarios. Sin embargo, su camino no fue lineal: ingresó en la Academia de Música Jāzeps Vītols en 1996 y rápidamente llamó la atención por su timbre oscuro y la seguridad de su técnica. Su formación continuó en Viena y Estados Unidos, donde se perfeccionó con figuras como Virginia Zeani.
En 1999 ganó el Concurso de Canto Mirjam Helin en Helsinki, un hito que la proyectó hacia el circuito internacional. Su irrupción definitiva se produjo en el Festival de Salzburgo de 2003, cuando interpretó a Annio en “La clemenza di Tito” bajo la dirección de Nikolaus Harnoncourt. Desde entonces, el ascenso fue imparable: se consolidó en los grandes coliseos europeos y americanos, con papeles como Charlotte en “Werther”, Dorabella en “Così fan tutte” o Octavian en “El caballero de la rosa”.
Su consagración definitiva llegó con “Carmen” en el Metropolitan Opera en 2010, producción retransmitida a más de 800 salas en 31 países. Aquella interpretación combinó carisma escénico y un fraseo de intensidad contenida, alejándose de la caricatura del personaje y situándola como una Carmen de referencia en la historia reciente de la ópera.
Roles emblemáticos y un estilo propio
En la última década, Garanča se ha consolidado como una intérprete de referencia de roles como Carmen, Dalila, Amneris (“Aïda”) y Kundry (“Parsifal”), papeles que exigen no solo potencia vocal, sino una presencia escénica magnética. Su debut como Carmen en el Metropolitan Opera en 2010 -retransmitido en vivo a más de 800 salas en 31 países- la colocó en la primera línea de la lírica mundial.
Pero lo que distingue a Garanča no es solo el poder de su voz, sino su capacidad para huir de los estereotipos. En su Carmen, por ejemplo, la sensualidad no es una caricatura, sino una construcción psicológica sutil; en sus papeles dramáticos, la fuerza nunca se impone sobre la musicalidad.
Críticos como los del New York Times destacan “el dominio absoluto de los matices y el subtexto de cada frase”, mientras que el Times of London resalta su habilidad para “crear frases largas, llenas de sentido y con absoluta perfección técnica”.
Su voz, descrita como “plena, matizada y sensual”, es valorada también por la crítica por su perfección técnica y control del aliento, virtudes que le permiten sostener largas frases de enorme coherencia musical. El Times of London resaltó su capacidad para “dar sentido a cada línea”, lo que explica que incluso en el repertorio más transitado logre renovar la escucha del público.
Más allá de la ópera
Aunque la ópera ha sido su territorio natural, Garanča se ha aventurado con igual pasión en otros géneros. Ha difundido la zarzuela en escenarios internacionales -su interpretación de la romanza “Carceleras” de “Las hijas del Zebedeo” es célebre- y ha cultivado el repertorio de canción, especialmente el francés y el alemán, que ocupa un lugar central en sus recitales.
Su discografía en Deutsche Grammophon refleja esa diversidad: desde “Bel Canto” (con arias de Donizetti, Bellini y Rossini) hasta “Romantique” (con obras de Berlioz, Gounod y Tchaikovsky), pasando por álbumes temáticos como “Habanera”, donde rinde homenaje a Bizet.
Reconocimientos y madurez artística
Distinguida como Österreichische Kammersängerin por la Ópera Estatal de Viena, condecorada con la Orden de las Tres Estrellas de Letonia y premiada en varias ocasiones con el Echo Klassik, Garanča acumula honores sin perder una perspectiva crítica sobre su carrera. En entrevistas suele enfatizar la importancia del equilibrio entre vida personal y profesional: está casada con el director Karel Mark Chichon y es madre de dos hijas, lo que ha condicionado -y también enriquecido- sus elecciones artísticas.
Hoy, a sus 49 años, se encuentra en una etapa de madurez plena: su voz conserva la frescura del inicio, pero con una densidad expresiva que solo el tiempo otorga. Esa evolución le ha permitido abordar con éxito roles de mayor dramatismo, sin abandonar la elegancia técnica que la caracteriza.
Una diva del presente
La palabra “diva” suele evocar figuras del pasado, pero en Garanča adquiere un sentido contemporáneo: no la distancia altiva, sino la capacidad de encarnar lo excepcional en cada interpretación.
Su visita al Colón será, más que un concierto, una oportunidad de acercarse a una artista que redefine lo que significa ser una mezzosoprano en el siglo XXI: versátil, rigurosa, abierta a la tradición pero también a nuevas miradas. Una voz que, como señalan los críticos, no emite una sola nota sin calidez, brillo y plenitud.
