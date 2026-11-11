Emma Kok encontró en la música una manera de transformar experiencias dolorosas en un mensaje de fortaleza. La cantante neerlandesa lanzó el 6 de noviembre “Laissez-Moi”, un sencillo que nace de su historia personal con el bullying y el ciberacoso.
Emma Kok transforma sus heridas en música con "Laissez-Moi"
La cantante neerlandesa presentó un sencillo escrito a partir de sus propias experiencias con el acoso escolar y el ciberbullying. El lanzamiento marca una nueva etapa artística, en la que comienza a desarrollar un repertorio propio.
La canción representa también un paso significativo en la construcción de su identidad artística más allá de las interpretaciones que la llevaron al reconocimiento internacional. Publicada bajo el sello Universal, tiene una dimensión íntima y autobiográfica.
Su título, una expresión francesa que significa “déjenme”, sintetiza la necesidad de poner límites frente a quienes buscan lastimar y recuperar la propia voz después de años de silenciamiento.
“Me acosaron mucho cuando era más joven y nunca tuve el coraje de defenderme. Escribir esta canción fue muy sanador para mí”, expresó Emma al presentar el lanzamiento. La artista también explicó que cada vez que interpreta el tema se siente “fuerte, poderosa y llena de valentía”, una sensación que espera transmitir a quienes atraviesan situaciones similares.
De las heridas al empoderamiento
“Laissez-Moi” recupera experiencias que acompañaron a Emma durante su infancia y adolescencia. La cantante convive desde pequeña con gastroparesia, una enfermedad que afecta la motilidad del estómago y que la obliga a alimentarse mediante una sonda. Su condición física y el uso de una bolsa médica en la escuela fueron motivos de burlas y hostigamiento durante años.
Aunque el acoso presencial disminuyó al ingresar a la secundaria, la situación volvió a repetirse cuando cumplió 18 años, esta vez a través de comentarios ofensivos y ataques en las redes sociales.
En ese contexto, la composición se convirtió en una herramienta para resignificar aquellas experiencias. La letra, escrita en inglés e intercalada con la expresión francesa “Laissez-Moi”, plantea el momento en que una persona decide dejar de callar y defender su derecho a ser ella misma.
El tema propone así una transición entre el miedo y la afirmación personal. En uno de sus pasajes, Emma canta: “Sé que no es lo que quieres oír, pero escúchame cuando te hablo”, una frase que resume el impulso de recuperar la palabra frente a quienes intentaron silenciarla.
Impronta orquestal
La cantante escribió “Laissez-Moi” junto a Arno Krabman y Joren van der Voort, quienes también participaron en el desarrollo musical del sencillo. Krabman estuvo a cargo de la producción, la mezcla y la masterización, además de aportar bajo, sintetizadores, percusión y programación MIDI.
Van der Voort participó en los arreglos de piano, junto a Merijn Eugelink, mientras que Frank van Essen sumó instrumentos de cuerda. La combinación de piano, elementos clásicos y sonidos orquestales construye una atmósfera que acompaña el carácter emocional de la interpretación.
El arreglo se desarrolla progresivamente, dejando espacio para que la voz de Emma ocupe el centro. De este modo, la canción recupera algunos de los elementos que caracterizan su trayectoria musical, pero los incorpora a una propuesta contemporánea que busca definir un lenguaje propio.
El lanzamiento también estuvo acompañado por un videoclip dirigido por Robin de Bruin, de Chef Visuals, quien además asumió la dirección de fotografía y la edición. La producción contó con Rens van Weerdenburg como productor, una coreografía de Lucía Marthas y la participación de cuatro bailarinas: Julya, Indra, Rishanthalia y Keileigh.
La realización audiovisual reunió un amplio equipo técnico y artístico, con fotografía de Kim de Hoop y una puesta en escena que acompañó el concepto creativo de la cantante.
De “Voilà” a una carrera internacional
El recorrido de Emma Kok tuvo un punto de inflexión en 2023, cuando su interpretación de “Voilà”, la canción de Barbara Pravi, conmovió al violinista y director André Rieu. La invitación a participar en sus conciertos en la plaza Vrijthof de Maastricht amplificó su popularidad y la proyectó hacia una audiencia internacional.
La actuación alcanzó una repercusión extraordinaria en plataformas digitales, con más de 100 millones de visualizaciones en YouTube y 70 millones de reproducciones en Spotify, además de obtener un disco de diamante. Aquella interpretación se convirtió en una de las principales referencias de su carrera.
Antes, Emma había ganado “The Voice Kids” en 2021 y “Ministars” en 2023. Posteriormente, protagonizó una gira mundial de casi dos años y medio, con más de 190 conciertos en más de 30 países, actuaciones junto a figuras como Helene Fischer y participaciones en el programa neerlandés “Stars On Stage”.
Ahora, con “Laissez-Moi”, la cantante busca que el público también la conozca a través de sus propias composiciones.
Una vida en los teatros
En febrero de 2026, Emma inició su gira teatral “Never Lose Hope”, una propuesta que recorrió su vida, sus sueños y los desafíos que debió superar. Con 26 espectáculos por distintas ciudades de los Países Bajos, el proyecto ofreció una mirada más personal sobre la artista que se hizo conocida por su extraordinaria voz.
Allí combinó música y relato autobiográfico, desde su convivencia con la enfermedad hasta su salto a la fama junto a Rieu. La propuesta también recupera el espíritu de su libro “Never Lose Hope”, en el que comparte con franqueza su experiencia con la enfermedad y el camino hacia sus objetivos.
Emma convirtió esa historia en una iniciativa de alcance social con la creación de Gastrostars, su propia fundación, dedicada a visibilizar la gastroparesia.
Un sueño cumplido
Otro de los hitos recientes de su trayectoria fue su presentación en el Royal Concertgebouw de Ámsterdam, en octubre de 2025. Emma se convirtió en la artista pop más joven en actuar en una de las salas de conciertos más prestigiosas de Europa y agotó las entradas para dos funciones.
El acontecimiento, que la cantante describió como un sueño cumplido, acaba de sumar un nuevo capítulo con la publicación del álbum completo de aquellas actuaciones.
El registro incluye todas las canciones del espectáculo y dos duetos junto a las estrellas del musical April Darby y Milan van Waardenburg. La edición permite recuperar una experiencia que marcó un momento importante en su consolidación artística.
Nueva etapa personal
En paralelo a sus proyectos musicales, Emma también atraviesa un momento significativo en su vida sentimental. En agosto de 2026 confirmó públicamente su relación con Stilanos Damkalis, arquero del club de fútbol SV Spakenburg, al compartir una fotografía de ambos besándose durante el Gran Premio de los Países Bajos.
La cantante había finalizado meses antes, en febrero, su relación con Jort Knoop, en una separación que se describió como amistosa.
Mientras continúa construyendo su carrera, Emma mantiene una agenda que incluye nuevas presentaciones y su participación como invitada en “Holiday On Ice”, dentro del espectáculo “Cinema Of Dreams”, previsto para este invierno boreal.