Composiciones para orquesta y solistas

Anthony Hopkins lanza "Life is a Dream", el proyecto que lo devuelve a sus raíces

A los 88 años, el actor británico ganador de dos premios Oscar suma un nuevo capítulo a su trayectoria artística con su primer álbum para Decca Classics. Dirigido por Gustavo Dudamel e interpretado por la Philharmonia Orchestra junto a destacados solistas, el disco reúne obras escritas durante más de seis décadas y revela una faceta creativa previa a la gloria en el cine.