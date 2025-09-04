Para el 7 de noviembre

Erreway agotó la preventa en Santa Fe: ya está disponible la venta general

La agrupación integrada por Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Felipe Colombo ya arrasó con la primera tanda de tickets; el show en Unión, enmarcado en la gira “Juntos Otra Vez 2025”, ya se encuentra en la segunda fase de venta, a través de www.mundoticket.com.