Erreway agotó la preventa en Santa Fe: ya está disponible la venta general

El fenómeno Erreway no da tregua. En cuestión de horas, la preventa exclusiva para el show del viernes 7 de noviembre en el Estadio del Club Unión se agotó por completo, confirmando una vez más el fervor que la banda despierta en el público santafesino.
La buena noticia es que la venta general ya está habilitada a través de www.mundoticket.com, con todos los medios de pago disponibles.
El esperado concierto será parte de la gira “Juntos Otra Vez 2025”, con la que Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Felipe Colombo regresan a los escenarios argentinos tras arrasar en su tour internacional por Europa y Latinoamérica, donde agotaron todas las fechas y vendieron más de 300.000 tickets.
La presentación en Santa Fe promete ser una noche inolvidable: un viaje de emoción, nostalgia y celebración, en el que no faltarán clásicos como “Rebelde Way”, “Tiempo”, “Resistiré” y “Bonita de más”, además de los momentos íntimos que están emocionando al público en su serie de conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires, que comenzó el 28 de agosto y días atrás anunció su novena fecha (29 de septiembre).
Tras su paso por Santa Fe, la gira continuará el 9 de noviembre en Rosario (Metropolitano), el 6 de diciembre en Tucumán (Central Córdoba) y el 13 de diciembre en Córdoba (Plaza de la Música).
Erreway vuelve a encontrarse con el público argentino después de años de espera, y lo hace a lo grande: con estadios repletos, una puesta en escena de alto impacto y una energía intacta que confirma que el fenómeno sigue más vivo que nunca.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.