Este viernes 8, a las 16

Estanislao López: un prócer federal y pragmático

La figura del Brigadier es el eje de “Caudillo de una provincia invencible”, libro publicado por el área Editorial del Ministerio de Cultura, con autoría del doctor en Historia Ignacio Martínez. Será presentado en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en el marco del Día de la Provincia de Santa Fe. Aquí el autor aborda diversos aspectos sobre la obra.