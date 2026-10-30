Estelares, el espectáculo "La Cúpula" de Flavio Mendoza y una nueva edición del Festival de Jazz serán los principales atractivos de la agenda cultural de Santa Fe para este fin de semana, uno de los más intensos desde que arrancó el año.
Estelares, Flavio Mendoza y el Festival de Jazz: una guía para saber qué hacer este fin de semana
La grilla reúne recitales, teatro y fiestas del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre. Estelares, el espectáculo “La Cúpula” y una nueva edición del Festival de Jazz encabezan la vasta programación, que abarca todos los espacios culturales.
La música tendrá un lugar destacado, con rock, soul, cumbia y folklore. En teatro, habrá comedias, dramas y espectáculos que abordan desde los vínculos humanos hasta los conflictos sociales, junto con propuestas de danza y teatro callejero. A continuación, la grilla completa.
Viernes 30 de octubre
Estelares a las 21 en Tribus
Tras su participación en el Festival Tribus en mayo pasado, el grupo regresa con un show único, para festejar más de tres décadas de trayectoria junto a su público. A la presentación de su último álbum se suma una extensa gira internacional. A las 23.59 llega Pogo Hits Edición Nacional.
Flavio Mendoza: "La Cúpula" a las 21 en el Estacionamiento del Hiper Chango Más
Concebida como mucho más que un escenario, La Cúpula es un espacio vivo donde cada detalle forma parte de la propuesta. Su primera producción, “El Príncipe Feliz, Corazón Dorado”, invita al público a recorrer una historia conmovedora a través de un despliegue artístico y tecnológico sin precedentes.
"Moscateros" a las 21 en Nuevo LOA
Inspirada libremente en la célebre historia de Alejandro Dumas, la obra combina humor, aventura y una mirada mordaz sobre las desigualdades, las contradicciones humanas y los mecanismos del poder.
"Torre Quintana" a las 21 en el Foro Cultural UNL
Una reunión de consorcio en el SUM de un edificio se convierte, casi sin querer, en un espacio donde siete personas muy diferentes entre sí, empiezan a mostrarse más de lo habitual. Entre ejercicios de taichi, rutinas que se desarman, sospechas absurdas y vínculos que se tensan y aflojan, lo cotidiano se vuelve inesperado.
Peña Trasfoguero a las 21 en El Solar de las Artes
La peña Trasfoguero propone una noche de puro folklore para compartir la música, la danza, los sabores tradicionales y la alegría.
Mes del Rock Santafesino a las 20 en Cauces
En el marco de la conmemoración del Mes del Rock Santafesino, Cauces propone un histórico recital en vivo, con grandes referentes de la escena local. Participarán en escena los artistas César Andino, Fede Teiler, Flaco Ferrero, Selene Rozycki, Lauti Daneri, Camila Cornut, Lucas Cantero, Luli Gauna, Shaky, Nacho Formia, Conrado Ojeda, entre otros.
Festival De Jazz a las 21 en distintos espacios
Entre el viernes y el domingo 1 de noviembre, la capital de la provincia será sede de una nueva edición del Festival de Jazz de Santa Fe, que reunirá a destacados músicos y formaciones locales, nacionales e internacionales en el Teatro Municipal, el Foro Cultural UNL y la Casa de la Cultura. La programación se puede ver acá.
Arcángel a las 21 en el Centro Cultural Provincial
“Hay historias que no se cuentan en años, se cuentan en canciones, escenarios, amigos, ensayos, viajes, encuentros y recuerdos. En 1986 empezaba una de esas historias. Pasaron músicos, lugares, tiempos de receso, cambiaron muchas cosas, también nosotros”, dicen los artistas.
"Sangre que devora" a las 21 en Valeri Montrul
Sangre que devora es una relectura contemporánea y performática de “La casa de Bernarda Alba”, donde cinco intérpretes revisitan los mandatos, silencios y violencias que atraviesan la historia de las mujeres.
Andu & Gise a las 20.30 en Stanley
Andu Vaez y Gisela Ramírez llegan con una noche a pura música. Las artistas estarán acompañadas por una banda integrada por Pablo Minen en batería, Oscar Castellanos en guitarra, Pablo Barbotti en teclados y Nacho Sánchez en bajo.
Cruziana, Nosotros & Pats a las 21 en Demos
Una noche a puro rock local llega con la presentación de tres bandas santafesinas que unen sus canciones, potencia y miradas sobre la escena independiente.
"El Cruce de la Pampa" a las 20 en Rivadavia 2871
Parte del Ciclo Teatral Bruza '26. En la inmensidad solitaria de La Pampa, dos hombres se encuentran por azar y cruzan mucho más que un territorio: sus destinos, pensamientos, heridas y esperanzas.
Sábado 31 de octubre
"Resiliente" a las 21 en la Sala Marechal del Teatro Municipal
Año 1918. Gabriel, un visionario del teatro que no logró el éxito en Europa, decide migrar a Argentina. En este nuevo suelo, la familia se embarcará en una aventura: buscar fenómenos, artistas callejeros, acróbatas y talentos para crear un espectáculo inolvidable.
Festival Internacional Sonamos Latinoamérica a las 21 en el Centro Cultural Provincial
En esta nueva edición del Festival Internacional podrán disfrutarse una noche con excelentes propuestas musicales de Perú, Colombia, Venezuela y Argentina. Entre las propuestas, figura Canto Libre de Santa Fe.
Fiestas Mayores a las 22 en Lemon Arena
El sábado 31 de octubre, Lemon Arena se transforma en una verdadera fiesta de los recuerdos, “donde los +35 volvemos a bailar, cantar y sentirnos como en los 80, 90 y 2000”, adelantaron los organizadores.
"Kakuy" a las 17 en el Paseo de las Tres Culturas
Máscara de Moño presenta su nuevo espectáculo de teatro callejero inspirado en la leyenda de Kakuy, el pájaro de canto triste que habita el noroeste argentino. Actúan: Julian Caronni, Oriana Ferrero, Matías Niizawa y Paz Pilotti.
Cardigan a las 21 en Tribus
Cardigan regresa a Tribus con todo su hard rock para un show especial de Halloween junto a músicos invitados. Entrada libre y gratuita. A las 23.59, Kamalote Club presenta: “Siniestra Trasnoche Halloween” para bailar y perrear sin parar.
"María Antonieta, la de Austria" a las 21 en Rivadavia 2871
Francia. Siglo XVIII. Bajo un contexto político, social y económico bastante complicado, la Asamblea Nacional Constituyente tiene en la mira a su gran antagonista: María Antonieta. Y detrás de ella a todos los integrantes del Antiguo Régimen.
"Soul Session" y "Alma Rock" a las 21 en Stanley
*Georgina Calcagno y Eli Arias llegan con dos propuestas imperdibles. La primera es un recorrido por los géneros de raíces afroamericanas. La segunda, es un show dedicado por completo a los grandes himnos del rock argentino.
Peña compañera a las 20 en El Solar de las Artes
Un espacio de encuentro, debate, celebración de la militancia, la cultura popular y la mística militante.
"Cumbia Pa´ Mis Muertos" a las 21 en Demos
Llega a Demos esta celebración para rendir tributo a través de la música, el baile y la alegría a seres queridos que ya no están físicamente, pero siguen vivos en nuestra memoria, afecto y corazones.
Bresh a las 23.59 en el Estadio Cubierto de Unión
"Preparen los disfraces porque la fiesta más linda del mundo copa la ciudad con una edición especial de Halloween", adelantaron los organizadores.
"El panteón de los Garramuño" a las 21 en Espacio La Blanca
Una historia diferente, un lugar inhóspito. Humor desopilante. Se presenta en el espacio de Alberdi 5452.
"Bajo terapia" a las 21 en Valeri Montrul
Se despide definitivamente esta comedia dirigida por Exequiel Maya. Tres parejas concurren al consultorio de una psicóloga debiendo resolver consignas que se encuentran en sobres.
Domingo 1 de noviembre
Magnética & Deja Vú a las 21 en Tribus
Una nueva Noche Heavy llega a Tribus con los shows de Magnética (Tributo a Metallica festejando los 35 años del Black Album) y Deja Vú (Tributo a Iron Maiden). Entrada libre y gratuita.
"Las cosas maravillosas" a las 19.30 en Nuevo Loa
Hacer “una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir”. Con un gran sentido del humor y una historia conmovedora, “Las cosas maravillosas” es, ante todo, una invitación a construir colectivamente una mirada luminosa de la vida.
"México inmortal" a las 20 en Rivadavia 2871
Compañía Folklórica Yapeyú presenta una obra de Alan Busi. Tradición ancestral hecha música y danza. Dirección Mirian Cid, Alan Busi.
Dúo Godoy-Macor a las 20 en Valeri Montrul
Esteban Godoy en canto acompañado en guitarra por Gaspar Macor interpretarán canciones del litoral con arreglos propios. En Poesía: Sergio Paira.