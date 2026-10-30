Agenda cultural en Santa Fe

Estelares, Flavio Mendoza y el Festival de Jazz: una guía para saber qué hacer este fin de semana

La grilla reúne recitales, teatro y fiestas del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre. Estelares, el espectáculo “La Cúpula” y una nueva edición del Festival de Jazz encabezan la vasta programación, que abarca todos los espacios culturales.