Se realiza un ciclo para homenajearlo

Rafael Bruza, el dramaturgo y actor que dejó historias siempre dispuestas a volver

Sus personajes, sus diálogos y su mirada sobre la condición humana permanecen vigentes en la escena santafesina. El ciclo teatral Bruza '26, se propone recuperar esa herencia como una creación que todavía puede interpelar al presente.