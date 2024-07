Entretenimiento

¿Cuáles son los estrenos (en cines y plataformas de streaming) más esperados de julio?

En un invierno marcado por fríos extremos, los estrenos de cines y plataformas de streaming son la gran estrella del entretenimiento. En la pantalla se destacan películas como "Club cero" o el retorno de Deadpool. En plataformas, los grandes éxitos son "House of the dragon", "The bear" y "Cobra Kai".