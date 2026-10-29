El domingo 1 de noviembre

Estudio Coral Meridies presenta "Permanece", un concierto sobre el amor y la memoria

Bajo la dirección de Virginia Bono, el conjunto santafesino ofrecerá este domingo un programa dedicado a compositoras de distintas partes del mundo. La propuesta tendrá como eje el estreno mundial de una obra creada en homenaje a Myriam Céspedes, integrante del coro durante 16 años. La entrada será gratuita.