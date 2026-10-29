El Estudio Coral Meridies presentará este domingo 1 de noviembre, a las 18.30, el concierto “Permanece” en la Parroquia San Juan Bautista (Ituzaingó 1707, Santa Fe). La propuesta reunirá obras de compositoras de Argentina y otros países, en un recorrido musical que explora las distintas expresiones del amor y la huella que dejan las personas en nuestras vidas.
Estudio Coral Meridies presenta "Permanece", un concierto sobre el amor y la memoria
Bajo la dirección de Virginia Bono, el conjunto santafesino ofrecerá este domingo un programa dedicado a compositoras de distintas partes del mundo. La propuesta tendrá como eje el estreno mundial de una obra creada en homenaje a Myriam Céspedes, integrante del coro durante 16 años. La entrada será gratuita.
Bajo la dirección de Virginia Bono y con asistencia de dirección de José Rudolf, el concierto tendrá como momento central el estreno mundial de “Permanece”, una obra encargada especialmente a la compositora y directora mendocina Mónica Pacheco, sobre un poema de Ana Suárez.
La pieza fue concebida en homenaje a Myriam Céspedes, quien integró el coro durante 16 años y tuvo un papel fundamental tanto en el canto como en la organización y el desarrollo del proyecto artístico.
“Una maravillosa oportunidad se nos dio de llenar su vacío con música y este domingo estaremos dando vida a una composición que hemos comisionado especialmente”, expresó Bono al referirse al origen de la obra.
La directora explicó que Céspedes dejó una huella profunda en la historia del conjunto y que el homenaje busca transformar esa ausencia en una experiencia compartida a través de la música. “Esperamos que integre nuestros programas de conciertos por mucho tiempo”, señaló sobre la nueva composición.
Seleccionado de creadoras
El programa de “Permanece” propone un acercamiento a la producción de compositoras de distintas geografías y tradiciones. Junto a las argentinas Águeda Garay y Mónica Pacheco, se escucharán obras de Sylvia Soublette y Modesta Bor, de Venezuela; Beatriz Corona, de Cuba; Laura Jēkabsone, de Letonia; Mia Makaroff, de Finlandia; y Emily Feld, de Estados Unidos.
El repertorio incluirá “Ubi caritas”, de Feld; “Del rosal vengo”, de Soublette; “Tumša nakte”, de Jēkabsone; “Coplas de amor y agua”, de Garay; “Permanece”, de Pacheco; “Aquí te amo”, de Modesta Bor; “Corazón coraza”, de Beatriz Corona; y “Butterfly”, de Mia Makaroff.
“Todo un programa dedicado a la expresión compositiva de las mujeres de la escena coral contemporánea”, sintetizó Bono.
El amor, en sus diferentes manifestaciones, atraviesa la selección y funciona como hilo conductor de una experiencia que invita a escuchar más allá de lo estrictamente musical.
“Es un programa que versa sobre el amor en sus diferentes expresiones y que hace de la propuesta algo muy conmovedor, un viaje al interior de las personas que se transforma en deleite cuando se escucha con disposición”, destacó la directora.
Espacio de encuentro
La elección del repertorio también propone una reflexión sobre la memoria y los vínculos. Para Bono, hablar del amor implica inevitablemente recuperar la presencia de quienes han formado parte de nuestras vidas y dejaron una marca, incluso cuando ya no están.
En ese sentido, el homenaje a Céspedes se integra a una concepción de la música como espacio para mantener vivos los afectos. “En la música siempre nos encontramos”, afirmó la directora, quien destacó tanto la dimensión emocional de ese encuentro como la experiencia concreta que se produce entre quienes interpretan y quienes escuchan.
“Es ese encuentro mágico que sucede en un concierto, el público y el artista, cada uno dándole sentido al existir del otro, y eso es maravilloso”, agregó.
La presentación tendrá lugar en la Parroquia San Juan Bautista, un espacio elegido por sus condiciones acústicas y su afinidad con el repertorio. “Tiene una hermosa acústica y es perfecta para la música que vamos a presentar el domingo”, explicó Bono, quien agradeció al párroco y a la comunidad por hacer posible una nueva presentación del conjunto en el lugar.
El concierto “Permanece” fue declarado de interés por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. La actividad comenzará puntualmente a las 18.30 y tendrá entrada gratuita, como invitación a compartir una experiencia coral que enlaza la creación contemporánea, la memoria y la permanencia de los afectos.
Integrantes Meridies
Aldo Fabrizzi, Ana Kiana Bolggio Gines, Antonela Biraghi, Axel Rodríguez, Camila D’Agostino, Cecilia Arellano, Daniela Schenhals, Delfina Peralta Pino, Fernando Sánchez, Florencia Pieroni, Gonzalo Juárez, Gustavo Vergara, Iván Cari, José Rudolf, Juan Augusto Tognoli, Laureano Bartolomé, Leila Jara, Manuel Descalzi, María Agustina Quiñonez, Marianela Mohr, Mauro Durdos, Santiago Veronesi, Silvina Bolzicco, Simón Oyola, Tomás Bonnin, Victoria Albornoz.