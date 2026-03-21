Falleció Daniel Buira, baterista histórico de Los Piojos

El mundo del rock nacional está de luto tras la muerte de Daniel Buira, baterista de Los Piojos. Según fuentes policiales consultadas por La Viola, el músico de 54 años se encontraba en una de las sedes de la Escuela de Percusión La Chilinga cuando se produjo el incidente que derivó en su fallecimiento, tras solicitarse asistencia del SAME.
Según los reportes, un testigo llamó al servicio de emergencias luego de encontrar a Buira en el patio del lugar con dificultades para respirar. Tras recibir los primeros auxilios, el músico se descompensó y perdió el conocimiento. Los profesionales médicos realizaron tareas de reanimación, pero no lograron revertir la situación. Sus familiares confirmaron que el artista padecía asma.
El baterista dejó un legado que sigue presente en el rock nacional.
Trayectoria
Daniel Buira nació el 26 de septiembre de 1971 en Villa Bosch. Fue baterista, percusionista y uno de los fundadores de Los Piojos, banda que integró hasta el año 2000. En 2024 se sumó nuevamente al regreso del grupo y participó en varios shows, incluyendo los realizados en River Plate. Su legado musical sigue vigente entre los seguidores del rock argentino.