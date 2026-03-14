Luto en el rock

Murió Phil Campbell, el guitarrista que sostuvo el pulso de Motörhead por tres décadas

El músico galés falleció a los 64 años tras complicaciones luego de una cirugía mayor. Fue el ladero fiel de Lemmy Kilmister y el encargado de mantener encendida la llama de la banda más ruidosa del mundo hasta su final en 2015.