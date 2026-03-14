Murió Phil Campbell, el guitarrista que sostuvo el pulso de Motörhead por tres décadas
El músico galés falleció a los 64 años tras complicaciones luego de una cirugía mayor. Fue el ladero fiel de Lemmy Kilmister y el encargado de mantener encendida la llama de la banda más ruidosa del mundo hasta su final en 2015.
El mundo del heavy metal se despertó este sábado con una noticia que golpea el corazón de los fanáticos del cuero y las tachas.Phil Campbell, el histórico guitarrista que custodió el sonido de Motörhead durante 31 años, falleció a los 64 años. La confirmación llegó a través de un desgarrador comunicado de su familia y sus actuales compañeros de banda, Phil Campbell and the Bastard Sons.
"Con enorme tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido padre, Philip Anthony Campbell, quien murió en paz anoche tras una larga y valiente lucha en terapia intensiva después de una compleja operación mayor", expresaron sus hijos Todd, Dane y Tyla. En el mensaje, recordaron al músico como un "esposo devoto y un abuelo cariñoso", a quien en la intimidad llamaban afectuosamente "Bampi".
Campbell no fue solo un guitarrista más en la historia del rock; fue la columna vertebral que permitió que Motörhead sobreviviera a los cambios de formación.
El guardián del legado
Campbell no fue solo un guitarrista más en la historia del rock; fue la columna vertebral que permitió que Motörhead sobreviviera a los cambios de formación y a las turbulencias de la industria. Ingresó a la banda en 1984 y se mantuvo allí, imperturbable, hasta el último suspiro del grupo tras la muerte de su líder, Lemmy Kilmister, en diciembre de 2015.
Su huella quedó grabada en álbumes fundamentales como Orgasmatron, 1916, Bastards y el último testamento sonoro de la banda, Bad Magic. Su estilo, que combinaba la velocidad del punk con la técnica del blues pesado, fue el complemento perfecto para el bajo distorsionado de Lemmy.
Una despedida entre "hermanos"
La noticia generó una inmediata reacción en la comunidad musical. Mikkey Dee, histórico baterista de Motörhead y actual miembro de Scorpions, fue uno de los primeros en expresar su dolor. "Recibimos la noticia esta mañana y es extremadamente triste. Phil era mi hermano", dijo el músico en diálogo con medios internacionales y redes sociales.
"Su vibración y su sentimiento por la música rock eran sobresalientes. Escribimos 12 álbumes de estudio juntos y nunca dejó de sorprenderme con su talento. Pero, sobre todo, extrañaré pasar el rato con el tipo más agradable que podrías conocer. Dormí bien, mi amigo y soldado del rock. Saludá a Lemmy de mi parte", expresó Dee.
En febrero de este año, la salud de Campbell ya había encendido las alarmas cuando su banda canceló una gira por Australia y Europa por "recomendación médica". Hoy se supo que aquella pausa era el inicio de su batalla final contra una afección que lo mantuvo internado en cuidados intensivos tras pasar por el quirófano.
Mikkey Dee, veterano baterista de MOTÖRHEAD y actual miembro de SCORPIONS, ha publicado un mensaje para recordar la figura de su amigo y compañero Phil Campbell.
Rock en familia
Tras la disolución de Motörhead, Phil no colgó la guitarra. Formó Phil Campbell and the Bastard Sons junto a sus hijos, una aventura que le permitió seguir recorriendo el mundo y, sobre todo, recuperar el tiempo perdido con su familia. "Es genial tocar con ellos porque pasé mucho tiempo lejos cuando estaba ocupado con Motörhead. Se merecen estar sobre el escenario", había declarado el músico tiempo atrás, reflejando su humildad característica.
Con su partida, se cierra otra página dorada de la historia del rock británico. Campbell fue el integrante con mayor permanencia en Motörhead después de Kilmister, y su sonido seguirá resonando en cada riff que invite a "subir el volumen hasta que duelan los oídos", tal como dictaba el manual de la banda.
La muerte de Phil Campbell deja un vacío inmenso en el género, pero su legado permanece intacto en los catálogos del metal mundial. Hoy, el "soldado del rock" finalmente se reúne con Lemmy para volver a encender los amplificadores en algún lugar del firmamento musical.