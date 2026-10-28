Entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre, la capital de la provincia será sede de una nueva edición del Festival de Jazz de Santa Fe, que reunirá a destacados músicos y formaciones locales, nacionales e internacionales en el Teatro Municipal, el Foro Cultural UNL y la Casa de la Cultura.
El Festival de Jazz de Santa Fe celebra su 27ª edición
Destacados músicos y formaciones locales, nacionales e internacionales ofrecerán conciertos en el Teatro Municipal, el Foro Cultural UNL y la Casa de la Cultura. Entrada libre y gratuita.
El público podrá disfrutar de conciertos y talleres dedicados a la exploración y el intercambio musical, con entrada libre y gratuita.
Fundado hace más de 27 años por integrantes de la Santa Fe Jazz Ensamble, el festival se ha consolidado como uno de los encuentros más importantes de la escena jazzística argentina. Actualmente, está organizado por la Santa Fe Jazz Ensamble junto al Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
Actividades
La programación comenzará el viernes 30 de octubre, a partir de las 20, en el Teatro Municipal (San Martín 2020), con las presentaciones de ArteViva Big Band, La Brava Big Band y Santa Fe Jazz Ensamble, que darán inicio a esta nueva edición.
El sábado 31 de octubre, las actividades tendrán lugar en el Foro Cultural UNL (9 de julio 2150), donde de 11 a 13 se desarrollará el Taller de ritmos en la guitarra brasilera, coordinado por Fernando Graciola.
Por la tarde, de 15 a 16.30, se realizará el Taller de ensamble musical brasilero, a cargo del guitarrista Zoca Jungs, con la participación de Mauricio Lito Malaggi en batería y Alex Zanotelli en contrabajo.
Ambos talleres requieren inscripción previa mediante los siguientes formularios:
Esa misma noche, a partir de las 20, el Foro Cultural UNL recibirá las presentaciones de La Contienda y Trío de Janeiro, que sumarán nuevas sonoridades a la programación del festival.
El domingo 1 de noviembre, el Festival tendrá su cierre en la Casa de la Cultura (Bulevar Gálvez 1274), con una programación que alternará entre dos escenarios.
Las actividades comenzarán a las 17 con la presentación de Cuero al Viento y continuará con Javier Burin Trío, a las 18; Canjerana Quinteto, de Brasil, a las 19; Sr. Swing, a las 20; y Flopa Suksdorf BA Jazz Quartet, a las 21, para culminar tres jornadas dedicadas a la música y al encuentro entre artistas y público.
Historia y presente
A lo largo de su trayectoria, el Festival de Jazz de Santa Fe ha recibido a grandes referentes de la escena nacional e internacional y ha sido escenario de las primeras presentaciones de músicos que hoy cuentan con reconocimiento internacional.
Su continuidad durante más de veintisiete años lo convierte en uno de los encuentros de este tipo que han logrado sostenerse en el país y en una de las propuestas culturales más queridas por los santafesinos.
Con una programación que combina conciertos, formación e intercambio, el Festival vuelve a celebrar la vitalidad del jazz y su capacidad de reunir distintas generaciones, estilos y experiencias musicales.