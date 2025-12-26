Último fin de semana del año a pura música: cuáles son las actividades culturales en Santa Fe

Los útlimos días del año van a tener una gran cantidad de actividades culturales en la ciudad de Santa Fe. La música será la protagonista este viernes 26, sábado 27 y domingo 29 de diciembre con grandes tributos a clásicos del rock. También espectáculos teatrales y fiestas.
El viernes comienza el fin de semana con música variada, desde cumbia hasta britpop y fiestas temáticas. El sábado continúa a con los últimos pogos del año y el domingo cierra con riffs potentes y la despedida de Flavio Mendoza de la ciudad.
A continuación, la grilla de las actividades cutlurales completa.
Orilla Sunset presenta el show de Los Totora a las 19 hs en Nativo Playa y Música. Además, Line Up Cachengue de la mano de DJ Kat, Thiago Cupe y Aldo Lito. Entradas a la venta a través de Ticketway.
Supersonic (tributo a Oasis)
El mejor tributo a la banda de los hermanos Gallagher llega a Tribus de la mano de Supersonic a las 21hs. Adquirí tu ticket válido por una consumición en la boletería de Tribus.
Yo, Argentino – Hijos del Culo + Vulva Soul
Yo, Argentino es una fiesta temática, un ritual que celebra la identidad, música, símbolos y el vibrante espíritu nacional. Una noche épica donde se fusionan el rock, la cumbia y la tradición popular. En el escenario Hijos del Culo con un potente homenaje a Bersuit Vergarabat y Vulva Soul Dj con un set cargado de cumbia santafesina y rock. A las 21hs en Demos (9 de julio 2239).
Sábado 27 de diciembre
Superuva + Muerte de Obispo + Broken Jacks
La legendaria banda Superuva vuelve a Santa Fe junto a Muerte de Obispo y Broken Jacks. Una noche épica de punk rock para despedir el 2025. Superuva es una banda icónica del punk argentino, formada en 1990. Su estilo es el “rock punkito”, conocido por combinar la crudeza punk con letras ingeniosas y humor ácido.
Con una trayectoria de más de 30 años , la banda ha grabado cinco discos de estudio y es célebre por haber compartido escenario con The Ramones en tres ocasiones, incluyendo el “Adiós Amigos Tour” de 1996. A las 21hs en Demos (9 de julio 2239).
Bravos Muchachitos!
Bravos Muchachitos! despide el año en Tribus y a la vez festeja su quinto aniversario con un show en el que repasará todos los clásicos de Los Redondos y el “Indio” Solari junto a músicos y músicas invitados.
Bravos Muchachitos! celebra los cinco años de su primer show en una fecha que es a la vez mítica para Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.
Magnetic Riff (tributo a AC/DC) y The Summer Band (covers de clásicos internacionales)
A las 21hs en Tribus se vivirá la mejor noche con todos los clásicos de AC/DC de la mano de Magnetic Riff y todos los hits de rock internacional con The Summer Band. Adquirí tu ticket válido por una consumición en la boletería de Tribus.
Una mágica Navidad
El espectáculo navideño de Flavio Mendoza se despide de la ciudad de Santa Fe con su última función en ATE Casa España con dos funciones, a las 18hs y a las 21hs. Entradas a la venta en circomania.com.ar y Boletería ATE Casa España.