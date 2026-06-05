Dos noches de identidad ciudadana

Valeri Montrul Multiespacio y un fin de semana dedicado al tango

Con destacados músicos de la escena local y una propuesta que busca consolidarse como un clásico cultural de la ciudad, Valeri Montrul Multiespacio ofrecerá el sábado 6 y domingo 7 de junio dos jornadas consecutivas de tango en vivo. La iniciativa, impulsada por Silvia Montrul, reivindica el valor de un género que forma parte de la identidad argentina y de la propia historia del espacio.