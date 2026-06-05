El tango será protagonista absoluto durante el próximo fin de semana en Valeri Montrul Multiespacio (San Lorenzo 2513), que abrirá sus puertas para una doble programación dedicada exclusivamente al género ciudadano.
Valeri Montrul Multiespacio y un fin de semana dedicado al tango
Con destacados músicos de la escena local y una propuesta que busca consolidarse como un clásico cultural de la ciudad, Valeri Montrul Multiespacio ofrecerá el sábado 6 y domingo 7 de junio dos jornadas consecutivas de tango en vivo. La iniciativa, impulsada por Silvia Montrul, reivindica el valor de un género que forma parte de la identidad argentina y de la propia historia del espacio.
La propuesta surge de una iniciativa de la gestora cultural Silvia Montrul, quien busca instalar un encuentro anual que destaque la riqueza artística de los intérpretes locales y regionales.
“Tengo la firme intención de inaugurar a partir de este año 2026 un fin de semana exclusivamente de tango. A modo de festival de tango, o bien poner de relieve la importancia que tiene el tango en nuestra historia a través de los máximos referentes que tenemos en nuestro medio”, expresó.
Según señaló, la programación fue pensada para reunir a artistas de reconocida trayectoria y ofrecer al público una experiencia musical de alta calidad durante dos jornadas consecutivas.
Luciana Tourné, protagonista
La primera velada tendrá lugar el sábado 6 de junio a las 21 y contará con la actuación de la cantante Luciana Tourné, acompañada por Juan Aneiros Monti en piano y Ariel Micol en bandoneón.
Montrul destacó especialmente la relevancia artística del trío: “El sábado estaría Luciana Tourné con Ariel Micol y Juana Aneiros Monti, trío que ha trascendido las fronteras de nuestro país; siendo declarado también de interés por el Honorable Concejo Municipal”.
La propuesta promete recorrer distintos matices del repertorio tanguero a través de interpretaciones que combinan sensibilidad, virtuosismo y una sólida trayectoria compartida.
Reunión de artistas para el cierre
El domingo 7 de junio, desde las 20, el escenario recibirá a Danilo Cernotto en bandoneón, Anahí “Peka” Molina en piano y Miguel Ciccazzo en contrabajo.
La noche contará además con una serie de invitados especiales que enriquecerán el encuentro: Emilia Sbrola en violoncello, Gaspar Macor en guitarra, Luciana Tourné como cantante invitada y Nahuel Pani en voz.
Quienes decidan asistir a ambas jornadas podrán acceder a promociones especiales. Para consultas y reservas, comunicarse al 342-6130160 o por Instagram a @alerimontrulmultiespacio.
Conexión
“En la historia del espacio, quienes en vida han sido conocidos como el dúo de piano Valeri Montrul, en su repertorio también tenían el repertorio de tango”, recordó Silvia.
Más allá de los conciertos, la iniciativa busca generar un espacio de encuentro entre artistas y público alrededor de una de las expresiones culturales más representativas del país.
“El tango nos identifica, y por eso es que quiero ponerlo de manifiesto, en el sentido de que el público pueda deleitarse con dos jornadas de talentosos”, concluyó Montrul.