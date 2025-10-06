"Tafí Viejo, verdor sin tiempo"

Una historia de amor y desarraigo en los paisajes del norte argentino

La serie dirigida por Eduardo Pinto se estrena el 9 de octubre. Con Laura Grandinetti, Emanuel Rodríguez y la participación especial de Luciano Cáceres, recorre los contrastes sociales de un país en transformación, entre los limoneros y las vías del ferrocarril tucumano.