#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
"Tafí Viejo, verdor sin tiempo"

Una historia de amor y desarraigo en los paisajes del norte argentino

La serie dirigida por Eduardo Pinto se estrena el 9 de octubre. Con Laura Grandinetti, Emanuel Rodríguez y la participación especial de Luciano Cáceres, recorre los contrastes sociales de un país en transformación, entre los limoneros y las vías del ferrocarril tucumano.

La historia se desarrolla en Tucumán, zona de gran belleza. Foto: Gentileza Flow
 10:16
Por: 

Flow estrena "Tafí Viejo, Verdor sin tiempo", serie dirigida por Eduardo Pinto. La misma estará disponible para disfrutar en Flow a partir del jueves 9 de octubre.

Compuesta por 6 capítulos de 50 minutos, relata una historia de amor entre dos jóvenes de diferente clase social, nacidos en la década del dos mil, rodeados de las plantaciones de limón y los paisajes de Tafí Viejo, en una Argentina en crisis.

Gentileza FlowGentileza Flow

El elenco está encabezado por Laura Grandinetti, Emanuel Rodríguez, Luis Machín, Lili Juárez, con la participación especial de Luciano Cáceres.

Sinopsis

"En la ciudad de Tafí Viejo, donde las plantaciones de limón atraviesan las viejas vías abandonadas de los trenes argentinos, dos jóvenes veinteañeros se cruzan y se enamoran", indica la sinopsis.

Gentileza FlowGentileza Flow

"Apenas se conocen la pasión se apodera de Ana y Mauro en este paraíso tucumano. Pero la luna de miel se ve eclipsada cuando al regresar de una noche idílica en las yungas los conflictos les explotan en la cara", agrega.

"Sólo la fuerza de la verdad les permitirá vivir esta historia de amor, si es que tienen el coraje de afrontarla", cierra.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Cine Series Televisión
Arte Expandido

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro