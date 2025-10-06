Una historia de amor y desarraigo en los paisajes del norte argentino

Flow estrena "Tafí Viejo, Verdor sin tiempo", serie dirigida por Eduardo Pinto. La misma estará disponible para disfrutar en Flow a partir del jueves 9 de octubre.
La serie dirigida por Eduardo Pinto se estrena el 9 de octubre. Con Laura Grandinetti, Emanuel Rodríguez y la participación especial de Luciano Cáceres, recorre los contrastes sociales de un país en transformación, entre los limoneros y las vías del ferrocarril tucumano.
Compuesta por 6 capítulos de 50 minutos, relata una historia de amor entre dos jóvenes de diferente clase social, nacidos en la década del dos mil, rodeados de las plantaciones de limón y los paisajes de Tafí Viejo, en una Argentina en crisis.
El elenco está encabezado por Laura Grandinetti, Emanuel Rodríguez, Luis Machín, Lili Juárez, con la participación especial de Luciano Cáceres.
"En la ciudad de Tafí Viejo, donde las plantaciones de limón atraviesan las viejas vías abandonadas de los trenes argentinos, dos jóvenes veinteañeros se cruzan y se enamoran", indica la sinopsis.
"Apenas se conocen la pasión se apodera de Ana y Mauro en este paraíso tucumano. Pero la luna de miel se ve eclipsada cuando al regresar de una noche idílica en las yungas los conflictos les explotan en la cara", agrega.
"Sólo la fuerza de la verdad les permitirá vivir esta historia de amor, si es que tienen el coraje de afrontarla", cierra.
