La voz de Queen

Freddie Mercury, 79 años de un legado que sigue latiendo

La autenticidad y el talento del artista rompieron barreras, convirtiéndolo en un símbolo de lucha y un referente cultural. Su obra trasciende el tiempo, con canciones que son himnos universales, recordando que el arte verdadero es inmortal y sigue inspirando al mundo.