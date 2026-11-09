El compositor y pianista franco-argentino Gabriel Sivak estrenará el 29 de noviembre en Orléans, Francia, "La propagación", una ópera cuyo libreto fue escrito junto al dramaturgo argentino Alejandro Tantanian. La obra, concebida para ocho cantantes, un ensamble de dieciséis instrumentos, electrónica y video, aborda una trama familiar atravesada por los secretos, la memoria y la violencia.
El argentino Gabriel Sivak estrena en Francia una ópera sobre la mercantilización de la memoria
El compositor presentará en Orléans la obra creada junto al dramaturgo Alejandro Tantanian. La misma aborda los vínculos familiares, la intimidad y la violencia.
La historia comienza cuando una familia decide vender los diarios íntimos de varias generaciones, conservados en una máquina extraordinaria. La posibilidad de hacer públicos esos escritos abre una crisis que expone conflictos del pasado y pone en peligro los vínculos entre sus integrantes.
El proyecto surgió durante la residencia de Sivak en la Casa de Velázquez de Madrid, entre 2022 y 2023, y tendrá una segunda presentación en Bourges, el 4 de febrero de 2027.
Radicado en París, Sivak desarrolla una trayectoria internacional que comprende obras sinfónicas, música de cámara, creaciones vocales y proyectos interdisciplinarios. En diálogo con El Litoral, habló sobre el proceso de composición de "La propagación", el trabajo compartido con Tantanian y los desafíos de llevar esta historia al lenguaje de la ópera.
Una forma de violencia
-¿Cómo nació la idea de una ópera, "La propagación", y qué te interesaba contar a través de esta historia familiar?
-En 2022 gané una beca para residir un año en la Casa de Velázquez de Madrid, una institución francesa que cada año otorga residencias a artistas para desarrollar un proyecto en la capital española. En mi caso, se trataba de la creación de una ópera.
La idea nació de una máquina que había construido en 2016 junto a un luthier para otro proyecto. Siempre me pareció un objeto visualmente muy enigmático y poético. En la ópera la resignifiqué como un archivo muy singular que almacenaba diarios íntimos de varias generaciones de una familia.
Los temas centrales son la mercantilización de la memoria, la violencia intrafamiliar y el amor. La mercantilización de la intimidad es, en sí misma, una forma de violencia.
Metáfora de la sociedad
-En la ópera, una máquina reúne los diarios íntimos de varias generaciones y la decisión de venderlos desencadena una crisis. ¿Qué te interesaba explorar sobre la memoria, los secretos familiares y la intimidad?
-La acción de la ópera comienza con la noticia de la venta de la máquina. Pero detrás de ese conflicto se esconde una herida mucho más antigua: el asesinato del constructor de la máquina.
Ese crimen penetró con tanta fuerza en la familia que la violencia ya no procede solamente del exterior, sino que comienza a ejercerse entre sus propios miembros. De ahí el título, “La propagación”.
La familia también funciona aquí como metáfora de una sociedad que necesita exhibirse constantemente. ¿Acaso todo tiene que ser expuesto y mercantilizado? ¿Todo tiene un precio? ¿Incluso la memoria?
Referencias musicales
-La obra combina ocho cantantes, un ensamble instrumental de doce músicos, electrónica y video. ¿Cómo trabajaste con estos elementos para construir el universo sonoro y escénico de la ópera?
-La máquina es el eje central de la obra. Cuando empecé a componer, buscaba sonoridades que evocaran ese universo, a veces acuáticas, otras orgánicas o repetitivas.
Para encontrar ideas estuve durante muchos meses haciendo bocetos con texturas orquestales, transformando sonidos mediante técnicas electroacústicas y explorando las posibilidades de un sintetizador muy interesante que descubrí hace poco.
El libreto también fue fundamental: me ayudó a flexibilizar algunos tramos de la partitura, a encontrar imágenes sonoras y a construir las líneas vocales, a las que les di muchísima importancia.
La puesta en escena, a cargo de Pierre Florac, y el video, realizado por Juan Guerra, llegaron en una segunda etapa del proceso creativo y enriquecieron mucho tanto el libreto como la música.
Entre mis referencias musicales estuvieron Saint François d’Assise, de Olivier Messiaen, y óperas de Pascal Dusapin y Francesco Filidei. Pero una referencia especialmente importante fue "The Cave", de Steve Reich.
Me interesaron particularmente los procesos repetitivos y las estructuras mecánicas, así como la tensión que se genera entre lo humano y lo tecnológico, algo que también está muy presente en mi ópera a través de esa máquina que almacena la memoria íntima de una familia.
Una tarea ardua
-El libreto lo escribiste junto con Alejandro Tantanian, con quien trabajaste durante una residencia en Madrid. ¿Cómo fue ese proceso de creación entre la música y la escritura?
-Yo ya tenía en la cabeza un esqueleto formal que fue evolucionando durante el proceso de creación. Hoy, esa estructura está dividida en dos actos, con una obertura y diez escenas.
-A partir de esa estructura, fuimos intercambiando ideas con Alejandro. Yo tenía bastante definido lo que ocurría dramaturgicamente en cada escena y le enviaba fragmentos de diálogos, frases sueltas, citas y los primeros bocetos musicales para transmitirle la atmósfera sonora que imaginaba.
Las ideas que le mandaba siempre volvían enriquecidas por su escritura. Tantanian tiene una pluma muy fina y una escritura muy fluida. Aprendí mucho trabajando con él.
El día que lo conocí en Madrid me dijo algo que me quedó grabado: “Para mí, la ópera es del compositor”. Siguiendo cierta tradición de la ópera italiana, esto significa que la música prima, de alguna manera, sobre el texto y que el compositor tiene la última palabra sobre la forma de la obra.
Esa libertad por momentos me dio vértigo, pero también me hizo crecer y asumir mis propias decisiones artísticas. Encontrar la forma es siempre una tarea ardua: uno tiende a buscar las respuestas afuera, cuando en realidad están dentro de uno mismo.
Un lugar cargado de historia
-El estreno será en Francia, donde vivís y desarrollás buena parte de tu carrera, pero tus raíces son argentinas. ¿Qué significa para vos estrenar esta nueva ópera y qué te gustaría que el público se lleve de la experiencia?
-Significa muchas cosas. Por un lado, que el estreno tenga lugar en la Salle de l'Institut de Orléans tiene para mí un significado especial. Además de ser una sala bellísima, es un lugar cargado de historia, donde compositores como Franz Liszt y César Franck estrenaron sus obras. En un momento en el que la cultura está tan castigada, poder estrenar una ópera es casi un acto de resistencia.
Por otra parte, siento que es la culminación de un período creativo en el que tuve la suerte de contar con socios de muy alto nivel y con un equipo artístico y humano excepcional, entre ellos el director de orquesta Julien Vanhoutte y la soprano Chloe Jacob.
Me gustaría que el público tome conciencia de la importancia de defender estos espacios de creación en los tiempos casi apocalípticos que estamos viviendo. También creo que es el auditor,con su propia interpretación, el que terminará de completar la obra.