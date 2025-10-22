El viernes 31, en Tribus Club de Arte

Gauchito Club unirá fuerzas con 1915 para una noche de antología

Mendocinos y bonaerenses estarán mostrando sus más recientes propuestas en una velada compartida. En la previa, El Litoral conversó con Gabriel Nazar, referente de Gauchito Club, sobre el presente de éxito que están viviendo, y sus ganas de redoblar la apuesta a futuro.