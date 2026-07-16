Cambios de modelo

George Lucas defendió la IA y cuestionó el poder de los fans sobre el cine

El creador de “Star Wars” aseguró que la inteligencia artificial es una herramienta inevitable para el futuro de la industria y advirtió que Hollywood ha cedido demasiado terreno a los estudios de mercado y las opiniones de los espectadores, en detrimento de la visión de los cineastas.