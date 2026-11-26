En Humboldt

"Con Dios adentro": cuatro mujeres, una fe compartida y mucho para poner en juego

La comedia de María Rosa Pfeiffer, estrenada por el Grupo de los Diez, tendrá nuevas funciones este viernes 27 de noviembre y el 3 y 4 de diciembre, a las 21, en la Sala Tiro Federal. Con humor y ternura, la obra propone un encuentro con las contradicciones de la fe, la amistad y las expectativas humanas.