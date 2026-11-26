Cuatro mujeres devotas de María, una fe que las une y una serie de emociones que pondrán a prueba sus vínculos. Esa es la premisa de “Con Dios adentro (Pequeño concilio)”, la comedia escrita por María Rosa Pfeiffer que el Grupo de los Diez volverá a presentar este viernes 27 de noviembre y los próximos 3 y 4 de diciembre, a las 21, en la Sala Tiro Federal (Santos Viani 1487, Humboldt).
"Con Dios adentro": cuatro mujeres, una fe compartida y mucho para poner en juego
La comedia de María Rosa Pfeiffer, estrenada por el Grupo de los Diez, tendrá nuevas funciones este viernes 27 de noviembre y el 3 y 4 de diciembre, a las 21, en la Sala Tiro Federal. Con humor y ternura, la obra propone un encuentro con las contradicciones de la fe, la amistad y las expectativas humanas.
La fe, puesta a prueba
La obra tuvo su estreno el jueves 13 de noviembre, en el marco de los festejos populares por el 158° aniversario de la fundación de Humboldt. A partir de aquella primera presentación, el grupo suma nuevas oportunidades para que el público se acerque a una propuesta que combina humor, sensibilidad y una mirada sobre las contradicciones que atraviesan las creencias y las relaciones humanas.
En escena, cuatro mujeres se reúnen alrededor de una devoción compartida y, en medio de un sube y baja de emociones, comienzan a desnudar sus almas. La fe y la amistad se convierten entonces en territorios de prueba, mientras esperan que ocurra un milagro. Pero la pregunta que sobrevuela la historia es tan sencilla como inquietante: “¿será?”.
Entre la realidad y la ilusión, “Con Dios adentro” construye una historia que encuentra en el humor y la ternura el modo de abordar cuestiones profundas. Las expectativas, las fragilidades y las contradicciones personales aparecen en una trama que invita a reír, pero también a reconocerse en aquello que los personajes dejan al descubierto.
Un elenco y un equipo de la región
La puesta cuenta con las actuaciones de Marcela Girolimetto, Marisa Infantino, Guillermina Volken y la propia María Rosa Pfeiffer, bajo la dirección general de Gerardo Meyer.
El equipo artístico y técnico se completa con Rubén Fladung en la planta de luces; Alejandra Oggier en la asistencia de dirección; Santiago Nicolau y Oggier en la operación técnica; Ignacio Ayala en fotografía; y Ana Mulé en una colaboración especial. La supervisión de puesta en escena está a cargo de Edgardo Dib, mientras que la producción general corresponde al Grupo de los Diez.
Con esta propuesta, el conjunto de Humboldt vuelve a encontrarse con el público a través de una comedia que pone en primer plano los vínculos, las creencias y las pequeñas grandes preguntas de la vida cotidiana.