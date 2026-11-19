La superestrella global multi platino Hilary Duff estrenó el video oficial de “All You Want for Christmas is Me”, el destacado tema original de su nuevo EP “Holiday Things”, ya disponible a través de Atlantic Records. Dirigido por Jesús Leonardo, el festivo visual le da vida al enérgico himno navideño.
Hilary Duff presentó el video de "All You Want for Christmas is Me"
El destacado tema original de su flamante material navideño cuenta con un videoclip dirigido por Jesús Leonardo. Llega justo después de que Duff fuera galardonada con el premio a la Gira Pop Destacada del Año en la Live Music Summit de Billboard por “The lucky me tour”, que la traerá a la Argentina el 16 y 17 de agosto de 2027.
Coescrito por Hilary y producido por su esposo, el compositor y productor ganador del premio Grammy Matthew Koma (Britney Spears, P!nk), y Brian Phillips (Alec Benjamin, Blink-182), el equipo creativo principal detrás de su aclamado sexto álbum de estudio “Luck... or something”, la colección de cinco canciones combina una acogedora nostalgia navideña con la sensibilidad pop característica de Duff.
Junto a “All You Want for Christmas is Me”, la colección incluye dos canciones originales totalmente nuevas: “I Want (a few small things)” y “I Guess it’s Christmas”, y una versión reinventada del clásico de la temporada “Have Yourself a Merry Little Christmas”.
También hay una versión actualizada “(Mine)” del icónico tema de Wham! “Last Christmas”, que formó parte de su álbum navideño de 2002, “Santa Claus Lane”.
Al compartir el EP con los fans, Duff reflexiona sobre su amor por la temporada: “Cualquiera que me conozca sabe que amo y también tengo una relación complicada con la Navidad y las fiestas.
Vivo para el espíritu navideño... las tradiciones, la música, las decoraciones, los suéteres, las compras, las casitas de jengibre y mucho, mucho más... ¡pero también me gusta tenerlo todo concentrado y de vuelta en el ático para el 1 de enero! Así que disfruten de este EP... escúchenlo con todo, y luego guardamos para volver a darle con todo el año que viene”.
“Holiday Things” llega tras el lanzamiento de la canción original de Duff “CATastrophe”, escrita e interpretada para la película de Warner Bros. Pictures Animation “The Cat In the Hat”, ya en cines e Imax.
Por los caminos
El video llega justo después de que Duff fuera galardonada con el premio a la Gira Pop Destacada del Año en la Live Music Summit de Billboard la semana pasada, celebrando el enorme éxito de su gira mundial “The lucky me tour”.
Tras una serie de fechas por Australia y Nueva Zelanda, así como shows agotados en el Madison Square Garden de Nueva York, el Kia Forum de Los Ángeles y The O2 de Londres, la aclamada gira se ha extendido durante la mayor parte de 2027.
Antes de salir a la carretera en el nuevo año, los fans podrán ver a Duff compartiendo su alegría en vivo el próximo mes en fechas selectas del iHeartRadio Jingle Ball en Los Ángeles, Nueva York, Boston y Nashville. El itinerario completo está disponible en www.hilaryduff.com/live.
Trayectoria
Una de las estrellas definitorias de su generación, la ícono global multiplatino Hilary Duff regresa al mundo del pop con su proyecto más audaz y seguro hasta la fecha, “Luck... or something”.
Duff inició su carrera musical con “Metamorphosis” de 2003, certificado cuatro veces platino (que incluyó los éxitos del Top 40 “So Yesterday” y “Come Clean”), luego lanzó su álbum homónimo de 2004 certificado Platino y su colección autobiográfica de dance-pop de 2007, “Dignity”.
Habiendo vendido colectivamente 15 millones de copias en todo el mundo solo con esos tres álbumes, también se ha consolidado como productora, empresaria, filántropa y autora con éxitos de ventas en The New York Times, todo mientras continúa ofreciendo destacadas actuaciones en televisión y cine, incluyendo su aclamada interpretación nominada a premios en “Younger” de Darren Star.
Ahora firmada con Atlantic Records, Duff inicia un emocionante nuevo capítulo con su sexto álbum de estudio, su primera música nueva desde “Breathe In. Breathe Out.” de 2015 (que debutó en el N° 5 del Billboard 200 y fue realizado con una amplia lista de productores y coescritores, incluidos Tove Lo y Ed Sheeran).
Coescrito por Hilary y producido por su esposo Matthew Koma y Brian Phillips (Alec Benjamin, blink-182), “Luck... or something” debutó en el #3 del Billboard 200, marcando la posición más alta en listas para Duff desde 2007 y convirtiéndose en su momento en el segundo debut más grande para una artista femenina este año.
Al ser nombrada Hilary como una de las 100 Personas Más Influyentes de 2026 por la revista Time, “Luck... or something” fue elegido como uno de los Mejores Álbumes de 2026 por Billboard, Rolling Stone y Variety, mientras cosechaba elogios adicionales de la crítica de LA Times, Associated Press, Pitchfork, Glamour y más.
El proyecto se convirtió oficialmente en la sexta entrada de Duff en el Top 5 a lo largo de su carrera, mientras alcanzaba simultáneamente el #2 en la lista Top Album Sales de Billboard. A nivel internacional, “Luck... or something” ha escalado a lo más alto de las listas con debuts en el Top 5 en 6 países, alcanzando el #1 en Canadá y Australia.
Tras el lanzamiento del álbum, Duff sorprendió a sus fans con “(Mine)”, un EP de siete canciones con versiones regrabadas de sus más grandes éxitos, incluyendo “Come Clean (Mine)” y el aclamado himno “What Dreams Are Made Of (Mine)”.
Marcando su primera gran gira en más de 18 años, la aclamada gira mundial de Duff “The lucky me tour” abarca 18 países, incluyendo conciertos agotados en el Madison Square Garden de Nueva York, el Kia Forum de Los Ángeles, The O2 de Londres y más.