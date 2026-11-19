Nuevo EP “Holiday Things” ya disponible

Hilary Duff presentó el video de "All You Want for Christmas is Me"

El destacado tema original de su flamante material navideño cuenta con un videoclip dirigido por Jesús Leonardo. Llega justo después de que Duff fuera galardonada con el premio a la Gira Pop Destacada del Año en la Live Music Summit de Billboard por “The lucky me tour”, que la traerá a la Argentina el 16 y 17 de agosto de 2027.