Hilary Duff volvió a los escenarios y cantó un icónico tema

El esperado regreso de Hilary Duff a los shows en vivo se concretó el 19 de enero de 2026 en el histórico O2 Shepherd’s Bush Empire de Reino Unido, donde ofreció la primera presentación completa en vivo desde 2007.
La actriz y cantante estadounidense dio un concierto en Londres tras casi dos décadas sin presentarse en vivo, marcando el inicio de una nueva etapa musical que combina nostalgia y evolución artística. En memoria a la película que protagonizó "Lizzie McGuire: Estrella Pop", interpretó la popular canción “What Dreams Are Made Of”.
La artista, que alcanzó fama internacional en los años 2000 tanto por su música como por su papel en Lizzie McGuire, presentó un repertorio que mezcló clásicos y temas recientes ante un público entusiasta, que coreó cada una de sus canciones.
En el concierto, Duff interpretó varios de sus éxitos más recordados, incluyendo piezas que marcaron su trayectoria pop, así como nuevas canciones de su próximo álbum luck… or something, que se lanzará en febrero de este año.
Entre las interpretaciones más destacadas estuvo la primera vez en vivo de “What Dreams Are Made Of”, tema que forma parte de The Lizzie McGuire Movie (2003) y que emocionó a una generación de seguidores presentes en el público.
El repertorio además incluyó discos nuevos como “Mature” y “Roommates”, anticipos del álbum que la artista presentará oficialmente en plataformas el 20 de febrero de 2026.
Este concierto forma parte de la gira íntima titulada “Small Rooms, Big Nerves”, que consta de varias fechas programadas además de la de Londres: Toronto (24 de enero), Brooklyn (27 de enero) y Los Ángeles (29 de enero).
El formato de shows en espacios más pequeños busca ofrecer una experiencia cercana y emocional tanto para Duff como para su público, que celebra el regreso de la artista a la música tras años de ausencia.
Post show, Duff compartió un post vía Instagram contando cómo se sintió presentándose ante el público luego de tantos años y agradeciento a sus fans y equipo: "18 años después, y todavía no logro comprenderlo todo. Me imaginé cómo sería volver al escenario, pero anoche fue algo completamente distinto. El amor, la comunidad, la energía... me encontraron de una manera para la que no estaba preparada".
"Gracias por acompañarme todos estos años, por celebrar lo que fue y abrazar lo que está por venir. No sé cómo terminé aquí, pero sé que estoy exactamente donde debo estar. De verdad, de lo que están hechos los sueños, -refiriéndose a su canción “What Dreams Are Made Of”- pero real", concluyó la artista.
La presentación en Londres no solo marcó su regreso a los escenarios, sino que supuso un punto de inflexión en su carrera con miras a consolidar una etapa creativa más madura y personal. Su nuevo material explora temas actuales y refleja una evolución artística que ha sido bien recibida por la crítica y los fans.
Además de las fechas programadas, Hilary Duff anunció una posible mini residencia en Las Vegas para el fin de semana de San Valentín, sumando más oportunidades para acercarse a su público durante esta etapa de reencuentro musical.
El regreso de Hilary Duff a los escenarios no solo celebra su legado como icono pop de los 2000, sino que abre una nueva etapa en la que mira hacia adelante sin perder la nostalgia que la caracteriza. Su combinación de clásicos, nuevas composiciones y una gira íntima promete consolidar este retorno como uno de los momentos más importantes de su carrera reciente.