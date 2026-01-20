Después de 18 años

Hilary Duff volvió a los escenarios y cantó un icónico tema

La actriz y cantante estadounidense dio un concierto en Londres tras casi dos décadas sin presentarse en vivo, marcando el inicio de una nueva etapa musical que combina nostalgia y evolución artística. En memoria a la película que protagonizó "Lizzie McGuire: Estrella Pop", interpretó la popular canción “What Dreams Are Made Of”.