Ashley Tisdale denunció a un grupo de mamás tóxicas y estallaron las críticas

Ashley Tisdale, reconocida por su papel en High School Musical, se convirtió en el centro de una controversia mediática tras publicar un ensayo en The Cut donde relató su experiencia con un grupo de madres de Hollywood al que describió como "tóxico".
Aunque evitó mencionar nombres, los rumores en redes sociales estallaron al señalar que dicho grupo estaría integrado por figuras como Hilary Duff, Mandy Moore y Meghan Trainor.
Tisdale explicó que, tras un tiempo de compartir salidas y encuentros con otras madres, comenzó a sentirse marginada y excluida, lo que la llevó a describir esa dinámica como una “vuelta a la secundaria”. Según la actriz, no fue una experiencia saludable, y eso la motivó a sincerarse públicamente.
El grupo de mamis de la discordia.
La respuesta de Christy Carlson Romano
Quien no tardó en responder fue Christy Carlson Romano, recordada por su trabajo en la serie Even Stevens de Disney Channel. A través de un video publicado en TikTok, Carlson Romano criticó el accionar de Tisdale, sugiriendo que no era necesario convertir el tema en una polémica pública.
Sin mencionar directamente a su colega, Carlson Romano afirmó: "Podés ser amiga de otras mamás, pero si los chicos no se llevan bien, a veces las amistades se disuelven solas. Simplemente andate y buscate otro grupo de amigos."
La actriz también apuntó a la madurez que requiere transitar la maternidad en entornos de alto perfil, y remarcó que estas experiencias, aunque incómodas, no deberían trasladarse al terreno mediático si no hay intención de resolverlas en privado.
El texto de Tisdale generó una fuerte ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios empatizaron con su relato, otros consideraron que se trató de una victimización innecesaria.
Incluso Matthew Koma, esposo de Hilary Duff, compartió una parodia en Instagram burlándose del ensayo. Si bien luego borró las publicaciones, el gesto fue interpretado por muchos como una defensa a su pareja y una burla directa a Tisdale.
El conflicto traspasó las redes y llegó a los medios, abriendo un debate sobre la presión social entre madres famosas y cómo las dinámicas de grupo pueden tornarse complejas, incluso en el privilegiado mundo de Hollywood.
Maternidad y fama
El testimonio de Tisdale también puso sobre la mesa un tema que muchas madres enfrentan: la dificultad de encontrar contención y comunidad en la maternidad. En su ensayo, describió cómo la expectativa de formar parte de un grupo de apoyo entre madres se transformó en una fuente de angustia.
Por su parte, Carlson Romano planteó una mirada más pragmática: aceptar que no todas las relaciones funcionan, y que es más saludable alejarse de quienes no suman, sin dramatismos ni escándalos públicos.
El conflicto entre Ashley Tisdale y su entorno cercano expuso una vez más cómo las tensiones personales pueden escalar rápidamente cuando se trata de figuras públicas. Más allá del espectáculo mediático, la situación refleja los desafíos reales de construir vínculos saludables en la maternidad, incluso en contextos de fama y exposición.
Mientras algunas voces piden empatía, otras, como la de Christy Carlson Romano, llaman a la madurez emocional. Lo cierto es que el debate sigue abierto, y la “mamásfera” de Hollywood parece más agitada que nunca.