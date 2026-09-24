El 17 de agosto de 2027

Hilary Duff debuta en la Argentina

Protagonista del fenómeno global Lizzie McGuire y responsable de hits indelebles como “So Yesterday” y “Come Clean”, la artista que marcó a toda una generación desembarca finalmente en el país en uno de los regresos más celebrados del pop. Será en el Movistar Arena, en el marco del The Lucky Me Tour.