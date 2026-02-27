Hilary Duff respondió a las acusaciones de Ashley Tisdale sobre el "grupo de mamis" de Hollywood

Lo que comenzó como una supuesta denuncia sobre la competitividad y toxicidad en los círculos de maternidad de Hollywood ha escalado a un enfrentamiento directo entre dos de las figuras más queridas de la generación Disney.
La actriz de Lizzie McGuire rompió el silencio tras el artículo de Tisdale que denunciaba actitudes "tóxicas". En una entrevista íntima, Duff tildó de mentiras los dichos de su colega y lamentó el impacto en su círculo personal.
Hilary Duff decidió romper el silencio este viernes para dar su versión sobre el escándalo del "grupo de mamis", luego de que Ashley Tisdale publicara un polémico artículo "desenmascarando" a un grupo de madres que, según ella, la hicieron a un lado de forma cruel.
Duff, quien recientemente fue madre por cuarta vez, brindó una entrevista en el popular podcast Call Her Daddy de Alex Cooper. Durante la charla, la actriz y cantante se mostró visiblemente afectada por las repercusiones del texto de Tisdale, asegurando que las acusaciones no solo son falsas, sino que han dañado injustamente la reputación de mujeres que no pertenecen al medio artístico.
El conflicto estalló cuando Ashley Tisdale describió en una publicación su mala experiencia con un círculo de madres en Los Ángeles, calificándolas de "tóxicas". Aunque no dio nombres, el público y las redes sociales no tardaron más de 24 horas en vincular ese relato con el grupo íntimo de amigas de Hilary Duff.
“Me sentí muy triste. Honestamente, me sentí muy triste. Me tomó muy de sorpresa”, confesó Duff ante los micrófonos de Alex Cooper.
“Es una porquería leer algo que no es verdad, y es una porquería por esas seis mujeres y por todas sus vidas”, agregó, defendiendo la integridad de su círculo cercano y negando que existiera una campaña de exclusión contra la intérprete de Sharpay Evans en High School Musical.
Uno de los puntos que más suspicacias ha generado en la prensa especializada es el momento elegido por Tisdale para lanzar su denuncia. El artículo salió a la luz casi en simultáneo con el anuncio del regreso de Hilary Duff a la música y el estreno de su nuevo single.
Para muchos seguidores de la actriz, esto podría interpretarse como un intento de "cancelación" o sabotaje mediático en un momento clave de su carrera.
“Creo que llegó en el momento más loco... como que el timing no se sintió para nada bien. Y me sentí mal”, lamentó Duff, sugiriendo que la controversia empañó un hito profesional que debería haber sido puramente festivo.
El escándalo pone de manifiesto las tensiones que existen en los grupos de crianza dentro de la industria del entretenimiento, donde la vida privada y la imagen pública se cruzan constantemente. Mientras que la versión de Tisdale apunta a un ambiente de elitismo y rechazo, la respuesta de Duff busca proteger la privacidad de sus amigas, a quienes considera víctimas de una narrativa distorsionada.
Por el momento, Ashley Tisdale no ha respondido a las declaraciones de Duff en el podcast, pero la división entre los fanáticos de ambas estrellas es total. Lo que queda claro es que la supuesta hermandad entre las exchicas Disney parece haber llegado a un punto de quiebre definitivo, transformando un "grupo de mamis" en el nuevo campo de batalla de Hollywood.