Polémica entre estrellas de Disney

Hilary Duff respondió a las acusaciones de Ashley Tisdale sobre el "grupo de mamis" de Hollywood

La actriz de Lizzie McGuire rompió el silencio tras el artículo de Tisdale que denunciaba actitudes "tóxicas". En una entrevista íntima, Duff tildó de mentiras los dichos de su colega y lamentó el impacto en su círculo personal.