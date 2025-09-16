Conversatorio para pensar las tradiciones políticas santafesinas del siglo XIX
Ternavasio y Alaniz dialogarán sobre la historia institucional de Santa Fe en una nueva jornada del Grupo Cosmopolita Santa Fe.
En una nueva edición de sus conversatorios, el Grupo Cosmopolita Santa Fe propone un espacio abierto a la ciudadanía para reflexionar sobre los procesos históricos y las raíces institucionales de la provincia durante el siglo XIX. Bajo el título “Diálogo para pensar las tradiciones políticas santafesinas del siglo XIX”, el encuentro reunirá a dos reconocidos referentes del pensamiento histórico nacional: la Dra. Marcela Ternavasio y el periodista y docente Rogelio Alaniz.
Ambos abordarán temas vinculados al desarrollo institucional santafesino, los aportes de la provincia a la construcción del orden nacional y las continuidades políticas que pueden rastrearse hasta la actualidad. Según indicaron desde la organización, se trata de una propuesta que busca “brindar herramientas de análisis que permitan a los ciudadanos comprender mejor la agenda política e institucional del país”.
Lilia Puig de Stubrin, moderadora del conversatorio e integrante del Grupo Cosmopolita, subrayó que la intención del encuentro es “contribuir a una formación cultural desde un espacio de conocimiento riguroso, a través de la ciencia histórica y la perspectiva investigativa de los disertantes”.
El evento es gratuito y abierto al público, pero requiere inscripción previa mediante un formulario online.
El diálogo entre historia, política y ciudadanía se presenta como una herramienta clave para pensar el presente desde el conocimiento del pasado. Una oportunidad única para revisitar la historia santafesina con la guía de voces autorizadas.
