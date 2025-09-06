Reconquista firmó un convenio con la UNL para fortalecer el desarrollo artístico y cultural

El intendente Vallejos, junto con el Director del Centro Universitario Reconquista-Avellaneda de la UNL, Emiliano Bastia, en representación del Rector Dr. Enrique Mammarella; firmaron el convenio mediante el cual el municipio se suma al Programa Regional de Promoción de las Artes CreArte Litoral en su edición 2025.
La firma se llevó a cabo en la Sala de Gabinete de la Municipalidad de Reconquista, y acompañó al intendente el Secretario de Cultura, Lic. Lucas Ferro.
Este acuerdo establece la creación de un fondo concursable de becas de creación y formación artística, con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible del patrimonio natural y cultural del centro-norte del Litoral. El programa CreArte Litoral 2025 coordinado por la Secretaría de Fortalecimiento Territorial de la UNL, se enmarca en una estrategia regional de impulso a las artes como herramienta de transformación social, y busca acompañar a artistas, gestores y proyectos culturales que promuevan la identidad, la inclusión y la participación comunitaria.
Las becas podrán ser solicitadas de forma individual o grupal por diseñadores, artistas y gestores culturales, quienes podrán presentar proyectos que contribuyan al desarrollo cultural sostenible de la región centro-norte de la provincia de Santa Fe.
Vale destacar que el programa contempla dos categorías: de formación y de creación. A su vez, abarca ocho disciplinas: Transformación social; Música; Artes audiovisuales y multimedia; Artes visuales; Artes escénicas; Diseño, artesanías y patrimonio; Letras; Artes combinadas (proyectos transdisciplinarios).
Los destinatarios son artistas, artesanos, diseñadores, emprendedores y gestores culturales de la región. En total, se financiarán 51 proyectos, y la inscripción estará disponible de forma online desde el 4 de agosto al 14 de septiembre.
Cabe recordar que el pasado 25 de agosto, en el Auditorio de la Sala del Bicentenario de Reconquista, Nadir Saade, de Territorial UNL, brindó la charla informativa “¿Cómo elaborar un proyecto cultural?”, destinada a artesanos, diseñadores, emprendedores y gestores culturales, donde se los orientó en la formulación de proyectos culturales y se explicó en detalle el funcionamiento del Programa de Becas CreArte.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.