El Instituto Nacional de la Música (Inamu) publicará en plataformas digitales el LP “Voz de Juventud”, primer disco de Donald; “Más, Más”, una canción inédita hallada en una de las cintas del Catálogo Recuperado de Music Hall; y el simple “Esta es mi fiesta / A bailar Yenka”, con Horacio Malvicino y Orquesta.
El Inamu recuperó el disco debut de Donald, una canción inédita y un simple
El jueves 9 de julio, día en que el artista cumplió 80 años, se subieron a plataformas digitales el LP “Voz de Juventud”, la canción inédita “Más, Más” y el simple “Esta es mi fiesta / A bailar Yenka”, a través de AMA, la Agregadora de Música Argentina del Instituto Nacional de la Música.
Los lanzamientos están disponibles desde el jueves 9 de julio, fecha en la que Donald cumplió 80 años, a través de AMA, la Agregadora de Música Argentina del Inamu.
“Más, Más” es una pieza inédita hallada durante el trabajo de revisión y recuperación de las cintas del histórico catálogo de Music Hall. El material fue masterizado por Gustavo Gauvry a partir de una de las cintas recuperadas y se publica por primera vez en plataformas digitales a través de AMA, como parte de la tarea del Inamu para poner nuevamente en circulación obras del patrimonio musical argentino.
“Festejo mis 80 años publicando una canción que grabé a los 15. También con el relanzamiento de mi primer disco y simples que estarán disponibles en todas las plataformas digitales a través de AMA. Estoy seguro de que a las nuevas generaciones les va a gustar escuchar mi voz de adolescente con ritmo de rock and roll”, comentó Donald.
“Recuperar el catálogo de Music Hall para que los artistas vinculados a ese patrimonio puedan volver a publicar sus canciones, fabricar discos y percibir las regalías correspondientes después de más de 30 años dormido en un juzgado es, sin dudas, uno de los logros más importantes del INAMU. Tener las cintas genera un valor agregado: hay muchas canciones que, por decisiones comerciales, no fueron editadas en su momento. Encontrarlas y que puedan ser difundidas es emocionante, pero lo es aún más cuando el artista que las grabó decide publicarlas; no solo recupera el derecho sobre esa obra, sino también la libertad artística que quizás en aquel entonces no pudo ejercer por decisiones comerciales del sello”, señaló Bernabé Cantlon, presidente del Inamu.
Disponible desde el jueves 9 de julio en plataformas digitales.
Derechos recuperados
En el marco de este proceso, la Secretaría de Cultura de la Nación y el Inamu entregaron a Donald la licencia para reeditar y comercializar “Voz de Juventud”, su primer disco, en las oficinas del Instituto. Esta entrega forma parte de la recuperación patrimonial y de la restitución de derechos sobre materiales que habían quedado paralizados durante más de 30 años en el marco del proceso de quiebra de Music Hall.
Durante la entrega, Donald señaló: “Este es un gran rescate”. Grabado en 1962 para Music Hall y editado originalmente en 1963, “Voz de Juventud” marca el inicio de su trayectoria discográfica dentro de la música popular argentina.
El álbum incluye canciones como “Desencadena mi corazón”, “Hermosos ojos azules”, “Eres el demonio disfrazado”, “Tercera luna”, “Soy como soy”, “Roberta”, “Lluvia de primavera”, “Porqué, porqué”, “Verás que pasará”, “Gina”, “Globos de color” y “Entre las plumas de una golondrina”.
Recorrido
El artista recordó que hizo su debut como cantante en 1960 en el show de Antonio Prieto, transmitido por Canal 13, y que en 1963 ingresó al elenco estable de “Ritmo y juventud”, ciclo que se emitía los domingos por Canal 11, donde permaneció durante dos años consecutivos.
Donald Clifton McCluskey, conocido artísticamente como Donald, nació el 9 de julio de 1946 y proviene de una familia con historia musical en la Argentina. A lo largo de su trayectoria registró canciones como “Tiritando”, “Scaba Badí Bidú”, “Verano Naranja” y “Compañeros”. También participó en películas como “En una playa junto al mar” y “Siempre fuimos compañeros”, y llegó al público infantil a través de producciones vinculadas a Manuel García Ferré.
Con estas publicaciones, el Inamu continúa ampliando el acceso público a obras recuperadas del patrimonio musical argentino mediante su distribución en plataformas digitales.
Catálogo recuperado
El Instituto Nacional de la Música (Inamu) recuperó el histórico catálogo discográfico que perteneció a Sicamericana, sociedad anónima que se desempeñaba comercialmente a través de los nombres Music Hall, Sazam y/o TK. Este catálogo, que cuenta con más de 2.500 discos nacionales, estuvo paralizado dentro de un proceso judicial de quiebra desde 1993.
A partir de ese año, y hasta la acción del Inamu, los discos estaban imposibilitados de ser reeditados, impidiendo también que se generen recursos económicos para sus intérpretes, pese a que ellos fueron quienes realizaron esas grabaciones.
Obras emblemáticas
Uno de los objetivos del Inamu en la recuperación de tan importante patrimonio de la cultura argentina, es que los intérpretes principales de estos álbumes puedan administrar la reedición de los mismos, en el formato de comercialización que deseen. Para esto, el Instituto les otorgará una licencia hasta que finalice el plazo que la Ley establece (70 años luego de fijado el fonograma).