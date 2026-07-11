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El Inamu recuperó el disco debut de Donald, una canción inédita y un simple

El jueves 9 de julio, día en que el artista cumplió 80 años, se subieron a plataformas digitales el LP “Voz de Juventud”, la canción inédita “Más, Más” y el simple “Esta es mi fiesta / A bailar Yenka”, a través de AMA, la Agregadora de Música Argentina del Instituto Nacional de la Música.