La creciente ola de cancelaciones de conciertos en Estados Unidos encendió una señal de alerta en la industria del entretenimiento global. El fenómeno, bautizado en redes sociales como “blue dot fever” (“fiebre del punto azul”), refleja una realidad incómoda para artistas, promotores y productores: cada vez más shows presentan enormes cantidades de entradas sin vender y terminan siendo suspendidos o reprogramados.
"Blue dot fever": nueva alarma en la industria musical
Una ola de cancelaciones de shows de artistas de renombre en Estados Unidos muestra una desconexión entre las expectativas de los productores y la disposición del público en un contexto de suba de tickets y saturación de oferta.
El origen de la fiebre
El término surgió a partir de los mapas interactivos de plataformas de ticketing como Ticketmaster. Allí, los asientos disponibles aparecen marcados en azul, mientras que los vendidos figuran en gris. En los últimos meses, los usuarios comenzaron a notar que muchos estadios y arenas aparecían “cubiertos de azul”, incluso tratándose de artistas mundialmente conocidos.
La expresión rápidamente se viralizó y pasó a simbolizar un fenómeno más profundo: la desconexión entre las expectativas comerciales de la industria y la verdadera disposición del público a pagar entradas cada vez más caras.
Entre los artistas afectados aparecen nombres de enorme repercusión internacional. Post Malone canceló seis fechas de su “Big Ass Stadium Tour”, mientras que Meghan Trainor suspendió su gira “The Get In Girl”. También The Pussycat Dolls pospusieron casi todas las presentaciones previstas para su regreso a los escenarios.
Otros casos resonantes fueron los de Kid Cudi, Zayn Malik y Dolly Parton, cuyas giras sufrieron modificaciones o cancelaciones en medio de rumores sobre ventas por debajo de lo esperado.
En algunos casos, los artistas atribuyeron los cambios a cuestiones personales, de salud o producción. Sin embargo, las imágenes de estadios semivacíos y los comentarios de fanáticos en redes sociales terminaron alimentando la idea de que el verdadero problema era la baja demanda.
Entradas caras y públicos selectivos
Uno de los principales factores detrás de la “blue dot fever” es el fuerte aumento del precio de las entradas. Según datos de la industria estadounidense, el ticket promedio para las giras más importantes pasó de unos 87 dólares en 2019 a cerca de 144 en 2026.
A eso se suman los llamados “precios dinámicos”, un sistema utilizado por grandes plataformas de venta que modifica automáticamente el valor de las entradas según la demanda. El mecanismo, impulsado por compañías como Live Nation y su filial Ticketmaster, fue duramente cuestionado por fanáticos y artistas debido a las fuertes subas que genera.
El fenómeno también pone en evidencia un cambio cultural. Durante años, la industria apostó por espectáculos cada vez más grandes, con producciones monumentales y estadios de más de 50.000 personas. Sin embargo, muchos espectadores parecen priorizar hoy experiencias más pequeñas, accesibles o directamente digitales.
La competencia con plataformas de streaming, videojuegos y entretenimiento online modificó los hábitos de consumo, especialmente entre los públicos más jóvenes.
El efecto Taylor Swift
Otro aspecto señalado por analistas es que solo un grupo reducido de artistas logra movilizar masas capaces de justificar entradas extremadamente caras. Las giras de Taylor Swift, Oasis o Coldplay demostraron que todavía existen fenómenos capaces de agotar estadios en minutos.
Pero ese nivel de convocatoria parece cada vez más excepcional. Muchos artistas medianos o incluso figuras consolidadas sobreestimaron su capacidad de venta tras el boom pospandemia, encontrándose luego con una realidad más compleja.
¿Puede pasar en la Argentina?
Aunque el contexto argentino es diferente, existen señales que podrían favorecer la llegada de un fenómeno similar, al menos en el circuito de artistas internacionales.
En los últimos años, el precio de las entradas para grandes recitales creció de manera acelerada. La combinación entre inflación, devaluación y cachets internacionales dolarizados provocó que asistir a un show internacional implique desembolsos cada vez más altos para el público argentino.
Las entradas para recitales de figuras internacionales ya rondan, en muchos casos, valores equivalentes a entre 100 y 250 al cambio oficial, cifras difíciles de sostener para gran parte de la población.
A eso se suma el incremento de gastos asociados: transporte, comida, alojamiento y servicios adicionales elevan considerablemente el costo final de asistir a un concierto.
Una cultura que resiste
Sin embargo, la Argentina mantiene algunas diferencias importantes respecto del mercado estadounidense. La principal es la fuerte tradición de asistencia a espectáculos en vivo.
Las históricas convocatorias de artistas como Coldplay, Taylor Swift, The Weeknd o AC/DC muestran que el público argentino sigue dispuesto a realizar grandes esfuerzos económicos para asistir a ciertos eventos considerados “únicos”.
Además, el mercado local tiene una oferta mucho más limitada que Estados Unidos. Mientras allí conviven simultáneamente decenas de giras internacionales, en Sudamérica la cantidad de shows es menor, lo que concentra la demanda. Eso reduce, al menos por ahora, el riesgo de saturación.
Donde sí podría aparecer un efecto similar es en conciertos de escala media o artistas emergentes internacionales. En esos casos, la combinación entre precios elevados y menor poder adquisitivo podría traducirse en ventas insuficientes y posibles cancelaciones.
También existe la posibilidad de que promotores internacionales comiencen a revisar sus estrategias globales si la baja demanda persiste en Estados Unidos. Una eventual reducción de giras o una selección más estricta de mercados podría afectar directamente a Sudamérica.
En otras palabras, la “blue dot fever” no solo habla de entradas sin vender: expone una transformación más profunda en la relación entre artistas, industria y público.
Un cambio estructural
La explosión de costos de producción, el encarecimiento de los cachets y la pérdida de ingresos tradicionales por venta de discos empujaron a la industria a depender cada vez más de los recitales.
Hoy, muchos artistas obtienen gran parte de sus ganancias de las giras internacionales, algo que hace dos décadas funcionaba apenas como complemento de las ventas físicas y digitales.
Pero la ecuación parece haber llegado a un límite. La “blue dot fever” evidencia que el público ya no está dispuesto a pagar cualquier precio y que la industria deberá replantear sus estrategias si quiere recuperar el equilibrio entre rentabilidad y accesibilidad.
En la Argentina, el fenómeno todavía aparece como una amenaza potencial más que como una crisis concreta. Sin embargo, el aumento constante de las entradas y la fragilidad económica del público local muestran que el debate ya comenzó.