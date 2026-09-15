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Taller: "Guía práctica para la producción de videoclips"

Se trata de la séptima actividad del Ciclo de Capacitaciones y Talleres Virtuales, dirigida a artistas musicales, especialmente en la etapa inicial de sus proyectos. También está abierto a otros profesionales de la actividad musical. Estará a cargo de Diego Tucci.

Recorre todas las etapas, desde la canción terminada hasta el estreno del videoclip. Foto: Gentileza InamuRecorre todas las etapas, desde la canción terminada hasta el estreno del videoclip. Foto: Gentileza Inamu
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El Instituto Nacional de la Música (Inamu) presenta “Guía práctica para la producción de videoclips”, la séptima actividad del Ciclo de Capacitaciones y Talleres Virtuales, dirigida a artistas musicales, especialmente en la etapa inicial de sus proyectos.

En este encuentro se abordarán los conceptos básicos e indispensables para la producción de videoclips, con especial atención a las posibilidades de realizar producciones con recursos acotados y tecnologías al alcance, como los teléfonos celulares.

Se recorrerán todas las etapas, desde que la canción se encuentra terminada hasta el estreno del videoclip: desarrollo creativo y preproducción, rodaje y postproducción. La actividad finalizará con un bloque de preguntas y respuestas para que quienes participen puedan plantear dudas e inquietudes y contar con herramientas para comenzar a producir sus propios videoclips.

La actividad está a cargo del director y productor Diego Tucci. La capacitación se realizará el jueves 17 de septiembre, a las 18, con modalidad virtual a través de Zoom.

La inscripción se realiza a través del Panel del sitio web del Inamu. Para participar, es necesario estar registrado como artista musical o como profesional de la actividad musical en el Inamu.

Registro en:

Artistas musicales: inamu.musica.ar/registro_unico.

Profesionales de la actividad musical: inamu.musica.ar/registro-actividadmusical.

Sobre el Ciclo

Las actividades se realizan todos los jueves a las 18, con modalidad virtual por Zoom. Cada lunes se da a conocer la actividad de esa semana y se habilita la inscripción.

Las capacitaciones abordarán temas vinculados con:

-AMA, la Agregadora de Música Argentina, y distribución digital

-Mastering y mezcla

-Producción artística e identidad sonora

-Derechos intelectuales en la música

-Finanzas para proyectos musicales

-Metadatos digitales

-Producción de shows y gestión de giras

-Formación vocal e instrumental

-Exportación de música argentina

Los temas fueron elegidos por artistas musicales y profesionales del sector, a través de la Encuesta Inamu sobre formación musical.

Más info:

inamu.musica.ar

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