El Instituto Nacional de la Música (Inamu) presenta “Guía práctica para la producción de videoclips”, la séptima actividad del Ciclo de Capacitaciones y Talleres Virtuales, dirigida a artistas musicales, especialmente en la etapa inicial de sus proyectos.
Taller: "Guía práctica para la producción de videoclips"
Se trata de la séptima actividad del Ciclo de Capacitaciones y Talleres Virtuales, dirigida a artistas musicales, especialmente en la etapa inicial de sus proyectos. También está abierto a otros profesionales de la actividad musical. Estará a cargo de Diego Tucci.
En este encuentro se abordarán los conceptos básicos e indispensables para la producción de videoclips, con especial atención a las posibilidades de realizar producciones con recursos acotados y tecnologías al alcance, como los teléfonos celulares.
Se recorrerán todas las etapas, desde que la canción se encuentra terminada hasta el estreno del videoclip: desarrollo creativo y preproducción, rodaje y postproducción. La actividad finalizará con un bloque de preguntas y respuestas para que quienes participen puedan plantear dudas e inquietudes y contar con herramientas para comenzar a producir sus propios videoclips.
La actividad está a cargo del director y productor Diego Tucci. La capacitación se realizará el jueves 17 de septiembre, a las 18, con modalidad virtual a través de Zoom.
La inscripción se realiza a través del Panel del sitio web del Inamu. Para participar, es necesario estar registrado como artista musical o como profesional de la actividad musical en el Inamu.
Registro en:
Artistas musicales: inamu.musica.ar/registro_unico.
Profesionales de la actividad musical: inamu.musica.ar/registro-actividadmusical.
Sobre el Ciclo
Las actividades se realizan todos los jueves a las 18, con modalidad virtual por Zoom. Cada lunes se da a conocer la actividad de esa semana y se habilita la inscripción.
Las capacitaciones abordarán temas vinculados con:
-AMA, la Agregadora de Música Argentina, y distribución digital
-Mastering y mezcla
-Producción artística e identidad sonora
-Derechos intelectuales en la música
-Finanzas para proyectos musicales
-Metadatos digitales
-Producción de shows y gestión de giras
-Formación vocal e instrumental
-Exportación de música argentina
Los temas fueron elegidos por artistas musicales y profesionales del sector, a través de la Encuesta Inamu sobre formación musical.