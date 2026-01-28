De Isabel Agudelo

"El traficante de ilusiones": un libro que nos invita a reflexionar sobre nuestras emociones

“‘El traficante de ilusiones’ es un libro que se inspiró y se escribió en su totalidad en Santa Fe. Santa Fe es sinónimo de hogar para mí y el libro refleja exactamente eso. Escribir es algo que hice toda mi vida, y finalmente me animé a mostrar esa parte de mí. Soy ingeniera química, pero siempre tuve dividido mi corazón entre las ciencias naturales y la literatura”, cuenta la autora.