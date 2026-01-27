Miradas sobre el archivo de El Litoral

Victoria Ocampo en la portada y el peso "simbólico" de una despedida

El 28 de enero de 1979, un día después de la muerte de la escritora, el diario eligió abrir su edición con la muerte de una de las figuras centrales de la cultura argentina. Ese "recorte" permite 47 años después, dimensionar su relevancia.