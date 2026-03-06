Dos venadenses presentan una canción inédita del creador de "Pájaro Campana"
Se trata del histórico arpista Lorenzo Paris, activo a los 88 años, junto al guitarrista Ismael Rosillo. Grabaron la última composición del paraguayo Félix Pérez Cardozo, que permaneció inédito hasta ahora.
Rosillo y Paris, quien recibió la composición de manos de Amadeo Monges, otro discípulo de Pérez Cardozo. Foto: Gentileza de los artistas
Dos venadenses presentan canción inédita de Félix Pérez Cardozo (el hombre detrás del emblemático “Pájaro Campana”). Se trata de la última pieza que escribió el reconocido compositor paraguayo Félix Pérez Cardozo y que se mantuvo inédita hasta la fecha; pero ahora fue recuperada y grabada por primera vez en la historia gracias a un proyecto llevado a cabo por el arpista Lorenzo Paris (88, activo y con trayectoria internacional) y el joven guitarrista Ismael Rosillo (28). La canción se llama “Recuerdos de Mar del Plata” y ya está disponible para escucharse en todas las plataformas digitales.
Pérez Cardozo fue coinventor del arpa paraguaya y famoso por su icónica adaptación del “Pájaro Campana”, un clásico interpretado a lo largo de las décadas por todo el planeta.
Reencuentro
“Recuerdos de Mar del Plata” es el título que el autor escogió para esta composición que fue la última que escribió y que no se había podido grabar hasta la fecha. El dúo recuperó la composición y se dispuso a grabarla, materializando la primera grabación histórica de esta zamba, iniciativa que nace a través de Ismael Rosillo y Lorenzo Paris. Este último, quien fue aprendiz de Félix Pérez Cardozo recibió la música de manos de Amadeo Monges -otro discípulo de Pérez Cardozo- y gracias a ello surge la posibilidad de grabarla, de eso modo fue adaptada por el dúo y oportunamente grabada, convirtiéndose en la primera grabación de estudio de la obra y ofreciendo al público la posibilidad de conocerla por primera vez.
El hecho es más que relevante para la música y la cultura, considerando el legado y la influencia de Pérez Cardozo en la música latinoamericana y su innegable aporte al folclore de nuestra Argentina (donde vivió varios años de su vida). De este modo “Recuerdos de Mar del Plata” se suma a la vasta discografía de Félix Pérez Cardozo y quedará para la eternidad plasmada en este primer registro.
Está disponible partir del 6 de marzo en todas las plataformas digitales distribuido por el sello discográfico Epsa Music.
Al respecto ha dicho Rosillo: “Me conmueve y me enorgullece haber tenido el honor de grabar ‘Recuerdos de Mar del Plata’ por primera vez, que fue la última pieza que escribió Félix Pérez Cardozo, homenajeando a Mar del Plata -seguramente reviviendo su última estadía en la ciudad y anhelando sus calles y sus paisajes-. Personalmente siento que la pieza tiene movimiento, me remite inmediatamente al vaivén de las olas y al mecerse continuo que pareciera oírse representado en las melodías del arpa... Además de la fortuna de presentar por primera vez al público ‘Recuerdos de Mar del Plata’ tengo la dicha de compartir este acontecimiento junto a mi querido amigo y gran arpista Lorenzo Paris. Me produce gran emoción este estreno y me entusiasma el haber podido dejar un pedacito de mi guitarra en esta grabación”.