Titulada "Recuerdos de Mar del Plata"

Dos venadenses presentan una canción inédita del creador de "Pájaro Campana"

Se trata del histórico arpista Lorenzo Paris, activo a los 88 años, junto al guitarrista Ismael Rosillo. Grabaron la última composición del paraguayo Félix Pérez Cardozo, que permaneció inédito hasta ahora.