Jota P & Grupo: concierto y masterclass

El saxofonista de Hermeto Pascoal se presentará en El Taller Casa de Arte. La jornada incluirá una masterclass abierta sobre improvisación y un show vibrante con su cuarteto, presentando el álbum “Baile dos Língua Preta”.
A lo largo de su carrera, Jota P trabajó con figuras como Airto Moreira, Flora Purim, Arthur Verocai, Filó Machado, Michael Pipoquinha, Thiago Espírito Santo y Banda Black Rio, entre muchos otros. Foto: Gentileza Paulo Rapoport
Jota P & Grupo, una de las propuestas más potentes de la escena del jazz contemporáneo con raíz brasileña, llega a Santa Fe: la cita será el miércoles 21 de enero en El Taller Casa de Arte (1° de Mayo 2924), con una jornada que combinará formación y música en vivo de alto nivel.
Jota P es nada menos que el saxofonista de Hermeto Pascoal, el legendario “Brujo” de la música brasileña. Junto a él, ganó dos Latin Grammy al Mejor Álbum de Jazz y se presentó en más de 20 países, consolidando una trayectoria internacional de enorme prestigio.
Masterclass: improvisación sin fronteras
La jornada comenzará a las 17 con la masterclass “La improvisación en la Música Universal de Hermeto Pascoal”, una propuesta abierta para todos los instrumentos y pensada tanto para estudiantes como para músicos y oyentes curiosos.
Con más de 30 años de experiencia, Jota P compartirá conceptos, herramientas y miradas sobre la improvisación como lenguaje universal, a partir de su trabajo junto a Hermeto y de su propio recorrido artístico.
Concierto: “Baile dos Língua Preta”
A las 21 llegará el esperado concierto de Jota P & Grupo, presentando su más reciente álbum “Baile dos Língua Preta”, un trabajo que fusiona música brasileña, sudamericana y jazz, con identidad, energía e impronta propia.
El cuarteto estará integrado por: Tom Cykman (guitarra), Gabriel Biel (bajo), Gustavo Rocha (batería), Jota P (saxos y flautas). Juntos proponen un show vibrante, atravesado por la improvisación, la potencia rítmica y un diálogo musical constante, en el que conviven tradición y exploración sonora.
Trayectoria y colaboraciones
A lo largo de su carrera, Jota P trabajó con figuras como Airto Moreira, Flora Purim, Arthur Verocai, Filó Machado, Michael Pipoquinha, Thiago Espírito Santo y Banda Black Rio, entre muchos otros. Sus discos como solista cuentan además con la participación especial de Héctor Costita, Gabriel Grossi y el propio Hermeto Pascoal.
Esta será una oportunidad única para aprender, escuchar y vibrar junto a uno de los grandes nombres del jazz brasileño actual, en una noche que promete dejar huella en la escena musical santafesina.
Entradas
Las anticipadas tienen un valor de $ 15.000, mientras que en puerta costarán $ 20.000 (según disponibilidad). Por reservas e informes, comunicarse al 342 5099137.