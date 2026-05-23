Con su nueva gira mundial

Karol G llega al estadio de River por primera vez

La artista global desembarca en Buenos Aires el 5 de febrero con “Viajando por el mundo Tropitour”, su nueva gira mundial, que ya viene generando una enorme demanda y un éxito de ventas en distintos mercados del mundo. Un show de estadio que celebra la fuerza, el orgullo y el impacto de la música latina.