Destacada banda británica

Vuelve Kasabian con nuevo disco

La agrupación se presentará el 23 de marzo de 2027 en C Art Media, marcando su regreso al país después de casi nueve años. La gira acompaña el lanzamiento de “Act III”, su noveno álbum de estudio, y combina las canciones de esta nueva etapa con los grandes clásicos de más de dos décadas de carrera.