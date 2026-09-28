El 8 de septiembre de 2027

Slipknot vuelve a la Argentina, con Marilyn Manson y Hatebreed como invitados

La banda confirmó un nuevo show en el país, en el Estadio Huracán, con el histórico “Reverendo” y la banda de New Haven como soportes. Será su quinta visita al país y un nuevo encuentro con los “maggots” argentinos, a dos años de su última presentación en Buenos Aires.