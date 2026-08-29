Junto al video de "Bite My Tongue"

The Warning acelera con "Everything's Falling", un disco de madurez y libertad

El trío mexicano integrado por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal lanzó su quinto álbum de estudio. El estreno llega en un momento histórico para la banda: “Kerosene” la convirtió en la primera agrupación mexicana y femenina en alcanzar el número uno del ranking Mainstream Rock Airplay de Billboard.