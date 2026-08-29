The Warning atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. El lanzamiento de “Everything’s Falling”, su quinto álbum de estudio, no sólo representa un nuevo paso en la evolución artística del trío de Monterrey: coincide con una serie de hitos que confirman la dimensión internacional alcanzada por Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal Vélez.
The Warning acelera con "Everything's Falling", un disco de madurez y libertad
El trío mexicano integrado por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal lanzó su quinto álbum de estudio. El estreno llega en un momento histórico para la banda: “Kerosene” la convirtió en la primera agrupación mexicana y femenina en alcanzar el número uno del ranking Mainstream Rock Airplay de Billboard.
Editado el 28 de agosto a través de Lava Records y Republic Records, el sucesor de “Keep Me Fed” reúne 12 canciones y propone una mirada introspectiva sobre el crecimiento, la incertidumbre, la resiliencia y los desafíos personales.
Para construirlo, las hermanas decidieron alejarse de los escenarios durante 2025, concentrarse en la composición en Los Ángeles y luego regresar a su ciudad natal para grabar junto al productor Anton DeLost.
Cuando todo se desmorona
El título del disco funciona como una declaración de principios. Según explicaron las propias integrantes, “Everything’s Falling” nació de la necesidad de detenerse y reflexionar después de años de actividad incesante, giras y crecimiento profesional.
En ese proceso, las tres hermanas descubrieron que experiencias compartidas podían haber dejado marcas y sensaciones diferentes en cada una. Esa búsqueda personal se trasladó a las canciones, que abordan desde la ansiedad y el autosabotaje hasta los conflictos afectivos, las expectativas y la necesidad de encontrar un equilibrio.
La libertad creativa fue otra de las claves de esta etapa. Lejos de encerrarse en una definición rígida de lo que debe ser el rock, The Warning se permitió ampliar su paleta sonora, incorporar nuevas texturas y explorar diferentes formas de composición, sin abandonar la contundencia en guitarra, bajo y batería.
El resultado es un trabajo que combina riffs pesados, melodías, arreglos procesados y una sensibilidad que apunta a las nuevas generaciones del género.
Entre sus 12 temas aparecen “Ritual”, “Perfect Daughter”, la canción que da nombre al álbum, “Kill or Be Killed”, “Bloodsport” y “Kerosene”, además de “Ego”, que se convierte en la cuarta canción en español publicada por la banda. El repertorio completo cierra precisamente con el sencillo que acaba de darle al grupo uno de los mayores logros de su historia.
Estreno visual
Como complemento del lanzamiento, The Warning presentó el video de “Bite My Tongue”, una de las últimas canciones que compusieron para el álbum junto a Niko Rubio y Anton DeLost.
La canción propone una reflexión sobre el valor del tiempo y de la paz personal: la idea de que, en determinadas situaciones, guardar silencio puede ser más valioso que prolongar una discusión y perder el propio equilibrio. El video fue filmado durante un concierto en Corea del Sur, donde la banda estrenó el tema en vivo pocos días antes de la llegada del disco a las plataformas.
La elección no es casual: el registro en directo refuerza una de las principales fortalezas del grupo, su capacidad para transformar canciones de estudio en experiencias físicas y contundentes sobre el escenario, una faceta que ha sido decisiva en su creciente proyección global.
Récord para el rock mexicano
El lanzamiento de “Everything’s Falling” quedó atravesado por otra noticia de enorme impacto. El sencillo “Kerosene” alcanzó el primer puesto del Mainstream Rock Airplay de Billboard, que mide las canciones más difundidas por las radios de rock de Estados Unidos.
El logro tiene una doble dimensión histórica: The Warning se convirtió en la primera banda mexicana y la primera agrupación integrada exclusivamente por mujeres en liderar el ranking, una lista por la que han pasado nombres como Metallica, Foo Fighters, Disturbed y Linkin Park.
La canción también se ubicó entre los principales puestos de otros rankings especializados, confirmando que el crecimiento del trío ya no es solamente un fenómeno de seguidores o de redes sociales, sino que empieza a traducirse en una presencia cada vez más fuerte dentro de la industria del rock internacional.
De Monterrey al mundo
El nuevo álbum llega después de un período de expansión acelerada. “Keep Me Fed”, publicado en 2024, llevó los streams acumulados de la banda por encima de los 710 millones y les abrió la puerta a nominaciones en los Latin Grammy, los MTV VMAs y los MTV EMAs.
En 2025, cerraron aquella etapa con dos conciertos agotados ante 30.000 personas en Ciudad de México, documentados posteriormente en “Live From Auditorio Nacional, CDMX”.
Su recorrido reciente también incluyó giras por Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia, festivales internacionales y participaciones junto a artistas de otras escenas. Sin embargo, las Villarreal insisten en que el crecimiento global no implica desprenderse de México. De hecho, han señalado que los conciertos más ambiciosos de su carrera siguen teniendo a su país como escenario central.
Esa tensión entre lo local y lo universal parece atravesar también “Everything’s Falling”: un disco grabado en Monterrey, pensado desde experiencias muy personales, pero construido con un lenguaje capaz de conectar con públicos de diferentes idiomas y culturas.
Sold out y modelo signature
El impulso del lanzamiento tendrá continuidad inmediata en los escenarios. The Warning tiene previstas tres funciones completamente agotadas en The Fonda Theatre de Los Ángeles, los días 9, 10 y 11 de septiembre, antes de continuar con presentaciones en Estados Unidos, entre ellas el festival Louder Than Life, en Louisville, y la Feria Estatal de Nuevo México, en Albuquerque.
A la vez, el nuevo ciclo de la banda se vio acompañado por otra novedad individual: Dany Villarreal estrenó una guitarra de edición limitada desarrollada en colaboración con PRS Guitars, un reconocimiento que vuelve a poner en primer plano su crecimiento como instrumentista.
Según la información difundida, el modelo Astryx Limited Edition tendrá apenas 200 unidades y su diseño incorpora referencias a la identidad de la guitarrista y al apodo “Solecito” con el que la identifican sus seguidores.
Una nueva advertencia
Con “Everything’s Falling”, The Warning parece haber encontrado una manera de mirar hacia atrás sin quedar atrapada en lo ya conquistado. El disco recoge las consecuencias de un crecimiento vertiginoso, pero también la decisión de las tres hermanas de conservar espacios para pensar, descansar y seguir descubriendo quiénes son fuera y dentro de la banda.
El resultado es un nuevo capítulo para un grupo que comenzó como una promesa adolescente de Monterrey y que hoy ocupa lugares inéditos para una banda mexicana y femenina en el circuito internacional del rock. Si algo deja claro este quinto álbum es que, aun cuando el título anuncia que todo se está derrumbando, The Warning parece estar construyendo sobre bases cada vez más sólidas.