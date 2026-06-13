Llegará el 28 de agosto

The Warning abre una nueva era con "Ritual" y anuncia su quinto álbum de estudio

El poderoso trío mexicano integrado por las hermanas Villarreal presentó “Ritual”, el tercer adelanto de “Everything’s Falling”, un trabajo que promete mostrar una faceta más oscura, introspectiva y conceptual de la banda. El anuncio corona meses de intensa actividad artística, colaboraciones internacionales y giras por los principales escenarios del mundo.