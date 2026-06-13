The Warning confirmó oficialmente el lanzamiento de “Everything’s Falling”, su quinto álbum de estudio, que verá la luz el próximo 28 de agosto a través de Lava Records y Republic Records. El anuncio llega tras varias semanas de expectativa generada por una campaña visual en redes y una página web con cuenta regresiva que mostraba unas inquietantes alas de ángel calcinadas, anticipando el comienzo de una nueva etapa artística.
The Warning abre una nueva era con "Ritual" y anuncia su quinto álbum de estudio
El poderoso trío mexicano integrado por las hermanas Villarreal presentó “Ritual”, el tercer adelanto de “Everything’s Falling”, un trabajo que promete mostrar una faceta más oscura, introspectiva y conceptual de la banda. El anuncio corona meses de intensa actividad artística, colaboraciones internacionales y giras por los principales escenarios del mundo.
El disco sucederá a “Keep Me Fed” (2024), el trabajo que consolidó la proyección internacional de las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal y las llevó a recorrer algunos de los escenarios más importantes del planeta. Según la propia banda, el nuevo álbum es una fotografía del momento vital que atraviesan como artistas y como personas.
“Es una instantánea de dónde nos encontramos en nuestras vidas en este momento. Hemos crecido mucho en los últimos años, no solo como músicos, sino como personas. Este álbum refleja todo lo que hemos vivido, las lecciones que hemos aprendido y los retos que hemos superado”, explicaron.
La propuesta gira en torno a la idea de aceptar el caos y la incertidumbre como partes inevitables de la vida. “Las cosas se desmoronan, los planes cambian y, a veces, pierdes el equilibrio. Pero esos momentos son los que más te enseñan sobre ti mismo y los que terminan haciéndote más fuerte”, señalaron.
Ansiedad, simbolismo y tensión emocional
Junto con el anuncio del álbum, The Warning estrenó “Ritual”, el tercer sencillo de adelanto después de “Kerosene” y “Ego”. La canción profundiza en una temática tan universal como inquietante: el miedo constante a perder aquello que se ama, incluso cuando todo parece estar funcionando bien.
“Trata sobre el miedo a perder algo bueno. Incluso cuando la vida va bien, la ansiedad puede convencerte de que el desastre está a la vuelta de la esquina. Habla de quedar atrapado en esos pensamientos y permitir que te impidan vivir realmente el momento”, explicó el grupo.
Musicalmente, el tema combina riffs contundentes, una base rítmica intensa y una atmósfera de tensión permanente que acompaña el conflicto emocional narrado en la letra. El lanzamiento llegó acompañado por un videoclip cargado de simbolismo, donde aparecen plumas, figuras encapuchadas, alas angelicales, dagas ceremoniales y referencias visuales al misticismo y la transformación.
La estética elegida refuerza la identidad conceptual que parece atravesar todo “Everything’s Falling”, una obra que apunta a explorar emociones complejas a través de imágenes oscuras y una narrativa más elaborada.
Adelantos de una nueva etapa
“Ritual” se suma a otros dos sencillos que ya permitieron vislumbrar la diversidad sonora del próximo álbum. En marzo, la banda presentó “Kerosene”, una explosiva descarga de energía construida sobre guitarras agresivas, bajo contundente y una actitud desafiante que se reflejó también en su videoclip cinematográfico.
Más recientemente llegó “Ego”, una canción interpretada íntegramente en español que aborda las críticas y prejuicios que la agrupación ha enfrentado desde sus inicios. El tema mostró una faceta diferente de la banda y confirmó la intención de expandir su propuesta artística sin perder la potencia que la caracteriza.
Un año de expansión internacional
El anuncio de “Everything’s Falling” encuentra a The Warning atravesando uno de los momentos más exitosos de su carrera.
Durante los últimos meses, el grupo ha mantenido una intensa agenda internacional, incluyendo una gira por Estados Unidos junto a Yungblud, las ediciones argentina, chilena y brasileña de Lollapalooza (más el Asunciónico de Paraguay) y próximas participaciones en importantes festivales europeos como Mad Cool Festival, donde compartirán cartel con nombres como Foo Fighters y The Black Crowes.
Además, la banda continúa ampliando su universo creativo mediante colaboraciones de alto perfil. Una de las más destacadas fue “Love To Be Loved”, junto al cantante mexicano Carín León, una inesperada fusión entre rock, country y pop que recibió una excelente respuesta del público.
A ello se suma “Tu corazón”, la reciente colaboración con el dúo australiano PNAU, una canción de espíritu festivo y energético que celebra la conexión humana y que nació de una relación artística iniciada hace más de una década.
Fuera del sonido tradicional de rock pesado de la banda, mezclando sus voces con texturas electrónicas e indie, el tema se convirtió en canción promocional oficial para la Copa Mundial de la marca de jugos Jumex.
De virales a referentes globales
Desde que comenzaron a subir versiones de canciones a Internet en 2013, las hermanas Villarreal construyeron una trayectoria ascendente que las transformó en una de las bandas de rock más relevantes surgidas de América Latina en los últimos años.
Con participaciones en festivales como Lollapalooza, Vive Latino, Aftershock, Tecate Pa’l Norte y Barcelona Rock Fest, además de una creciente presencia en mercados internacionales, The Warning se ha consolidado como una propuesta capaz de conectar con nuevas generaciones de oyentes sin renunciar a la esencia del rock.
Ahora, con “Everything’s Falling” en el horizonte y “Ritual” marcando el camino, el trío regiomontano parece dispuesto a profundizar esa evolución artística y a seguir expandiendo los límites de un proyecto que ya trascendió cualquier etiqueta de fenómeno emergente para convertirse en una referencia global del género.