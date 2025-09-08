Para más de 200.000 fans

Lali se convierte en la única artista en realizar cinco Vélez en un año

La ícono del pop vive un momento único en su carrera y marca un récord en la música argentina. Como si fuera poco, sorprendió con el estreno de “Payaso”, su lanzamiento más esperado. Su quinta fecha será el 16 de diciembre, nuevamente en el Estadio José Amalfitani.