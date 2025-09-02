"Voten bien", el sugestivo mensaje de Lali Espósito en medio de la campaña electoral

Lali Espósito protagonizó un irónico momento en La Voz (Telefe) que no tardó en viralizarse en redes sociales. Su filoso comentario fue interpretado como una osada crítica a la sociedad argentina en plena etapa electoral.
La cantante protagonizó un irónico momento que no tardó en viralizarse en redes sociales. Usuarios vinculado lo dicho con su larga pelea con el oficialismo y los libertarios.
Lali Espósito protagonizó un irónico momento en La Voz (Telefe) que no tardó en viralizarse en redes sociales. Su filoso comentario fue interpretado como una osada crítica a la sociedad argentina en plena etapa electoral.
En medio de las votaciones para decidir qué participantes continúan peleando por el premio mayor, la cantante pop le pidió a los otros jurados que “Voten bien”, una popular frase que resuena en distintos partidos políticos para evitar que voten a la derecha.
“Voten bien, voten bien, no quiero disgustos después”, expresó la artista. Rápidamente, sus compañeros se rieron cómplices, entendiendo la ironía de la situación.
Este conflicto tuvo su inicio el 13 de agosto del 2023, el día que el partido de la Libertad Avanza se convirtió en la fuerza política más votada de las PASO. Ante esta noticia, Lali no se quedó callada y publicó su cuenta de X: “Qué peligroso. Qué triste”.
En declaraciones a la prensa, Lali decidió hablar sobre esa publicación y también añadió que Fito Páez la ayudó a capitalizar su posición como artista.
“Me expresé, pero esta cosa del binarismo en el que vivimos, el que sí yo digo esto entonces es por qué pienso eso. Las veredas y las veredas de enfrente”, agregó.
“Veo el funcionamiento y digo ´Ah mira, cuando alguien o algo les molesta funciona así sea quien sea el que esté enfrente´. Te operan de esta manera, es re fuerte vivirlo en primera persona, cuando te sacan el velo de algo y decís: ´Qué fuerte´”, relató.
Por otro lado, confesó que este episodio no le pasó inadvertido: “Era un lugar nuevo para mí, me suelo reír y te mando a la mier… cuando algo no es verdad, no te toca la fibra íntima, pero estaba realmente sorprendida con la situación”.
La cantante sorprendió días atrás, con una confesión personal durante su visita al programa Cortá por Lozano. En un tono distendido y sin esquivar la intimidad, la artista contó cómo conoció a su actual pareja, el periodista y humorista Pedro Rosemblat. Según relató, fue un “cruce en el algoritmo” lo que despertó su curiosidad y atracción por él, aún sin seguirlo directamente en redes sociales.
“Me aparecían cosas de él en Instagram, y yo pensaba ‘qué gracioso, qué interesante, qué atractivo’”, expresó entre risas. Ese primer acercamiento digital, confesó, fue el disparador para que posteriormente se concretara un vínculo más cercano a través de amigos en común.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.