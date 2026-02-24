Presentan el libro "Silencioso Verde"

El viernes 27 se presenta en Santa Fe el libro "Silencioso Verde", texto poético de Efe Antuña. La actividad contará con la presencia del autor, comentarios de reconocidos invitados y música en vivo de Gonzalo Antuña. La cita es en Del Otro Lado Libros.
El encuentro será este viernes 27 de febrero a las 19, en Del Otro Lado Libros (25 de Mayo 2867), con invitación de la Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral (ADUL).
Palabras y música
La actividad contará con la presencia del autor, Francisco Antuña, y con comentarios de Emilia Conejo, Candelaria Rivero, Ricardo Cattaneo y Guillermo Munné. La música estará a cargo de Gonzalo Antuña, en una velada que propone el cruce entre palabra y sonido.
La poeta e investigadora española Emilia Conejo dice que corresponde a agradecer a este libro "por guiarnos en la escucha y la lectura de la lengua del verde, y por invitarnos a esta fiesta y a sentir cómo "arriba, más arriba, crece el diálogo resplandor, lento intercambio sin verbo"; por invitarnos a ser, tal vez, bosque.