Presentan el libro "Silencioso Verde"

La actividad está prevista para este viernes en Del Otro Lado Libros. Estará presente el autor y habrá un momento musical.

"Silencioso Verde" se presenta el viernes. Foto: Gentileza"Silencioso Verde" se presenta el viernes. Foto: Gentileza
El viernes 27 se presenta en Santa Fe el libro "Silencioso Verde", texto poético de Efe Antuña. La actividad contará con la presencia del autor, comentarios de reconocidos invitados y música en vivo de Gonzalo Antuña. La cita es en Del Otro Lado Libros.

GentilezaGentileza

El encuentro será este viernes 27 de febrero a las 19, en Del Otro Lado Libros (25 de Mayo 2867), con invitación de la Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral (ADUL).

Palabras y música

La actividad contará con la presencia del autor, Francisco Antuña, y con comentarios de Emilia Conejo, Candelaria Rivero, Ricardo Cattaneo y Guillermo Munné. La música estará a cargo de Gonzalo Antuña, en una velada que propone el cruce entre palabra y sonido.

GentilezaGentileza

La poeta e investigadora española Emilia Conejo dice que corresponde a agradecer a este libro "por guiarnos en la escucha y la lectura de la lengua del verde, y por invitarnos a esta fiesta y a sentir cómo "arriba, más arriba, crece el diálogo resplandor, lento intercambio sin verbo"; por invitarnos a ser, tal vez, bosque.

Sobre el Autor

