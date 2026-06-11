La destacada actriz y reconocida directora de teatro Marina Vázquez presentará este sábado su primer libro, "Retomas de Candioti Sud". Será a partir de las 18 en las instalaciones de la Vecinal Candioti Sud, Marcial Candioti 2899 de Santa Fe.
Marina Vázquez presenta en sociedad: "Retomas de Candioti Sud"
Este sábado, la Vecinal Candioti Sud será el escenario de un evento cultural único donde la música, el teatro y la literatura se fusionarán en un solo espacio.
Se trata de un relato en el que la autora santafesina vuelve a un tiempo de infancia y juventud, una narrativa íntima que acerca recuerdos, historias donde aparecen sentimientos y personajes entrañables de uno de los barrios más tradicionales de la capital provincial: Candioti Sud.
Diálogos, lecturas y música
La presentación de "Retomas de Candioti Sud" se concretará en el marco de un evento que se suma de manera especial a los festejos por el octogésimo aniversario de esta institución anfitriona. La presentación de "Retomas de Candioti Sud" contará con la participación de más artistas referentes de la cultura santafesina.
Por un lado, la autora mantendrá un diálogo sobre el libro y su historia con Adriana Crolla, prologuista de la obra; Violeta Vignatti, actriz y autora del texto de contratapa; y Miguel Dalla Fontana con sus aportes desde la historia del barrio.
Además, habrá lecturas de algunos fragmentos y música en vivo a cargo de Flavia Del Rosso, Nidia Casís, Sebastián Roulet y Eduardo "Gringo" Fessia, integrantes de obra teatral La Biunda, puesta que forma parte de la vida y la trayectoria de Vázquez.
Lugares narrativos
"Retomas de Candioti Sud" forma parte de la serie "Lugares" de la colección "Narrativa". El proyecto editorial pudo materializarse gracias al apoyo otorgado por Espacio Santafesino, el programa de fomento a las industrias creativas del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Marina Vázquez cuenta con una trayectoria de más de cincuenta años en la escena local y regional, no solo como actriz y directora sino -además- como docente. Integró el Grupo Nuestro Teatro entre 1977 y 1991 y participó en montajes dirigidos por Jorge Ricci, Jorge Conti, Juan Carlos Rodríguez F., Carlos Falco, José Pérez Schechtel, Sergio Abbate, Edgardo Dib y otros referentes.
Desde 1984 ejerció la docencia en Actuación y fue vicedirectora de la Escuela Provincial de Teatro de Santa Fe entre 1998 y 2014. Es profesora en Letras por la UNL, especialista en Dirección y Puesta en Escena y máster en Gestión y Políticas Culturales.
Como directora estrenó, entre otras obras, "Finlandia" de Ricardo Monti y "La Biunda" de Carlos Carlino, esta última ganadora de la Fiesta Provincial del Teatro. También participó como actriz en producciones cinematográficas de Marilyn Contardi, Raúl Beceyro, Agustín Falco Vázquez, Arturo Castro Godoy y Fabián Cabrera.
+ INFO
Para agendar: presentación del libro "Retomas de Candioti Sud". Autora: Marina Vázquez. Editorial: La Mosca en la Trama. Sábado 13 de junio, desde las 18, en la Vecinal Candioti Sud (Marcial Candioti 2899). Entrada: Libre y gratuita.