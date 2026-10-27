Junto con el clip de "Tarantino"

Lisa publicó "Press Play", su esperado EP

La reconocida rapera, cantante, bailarina e icono de estilo tailandesa, parte de la banda de K-pop Blackpink, continúa su carrera en solitario con este segundo material integrado por seis canciones. El nuevo single es un tributo a Quentin Tarantino, con un video plenamente cinematográfico.