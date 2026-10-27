Hoy, la reconocida rapera, cantante, bailarina e icono de estilo Lisa, lanza su esperado EP “Press Play” a través de Lloud Co./RCA Records. El proyecto de seis temas está creado pensando en una película, para que los fans puedan sentarse y “pulsar play'”.
Lisa publicó "Press Play", su esperado EP
La reconocida rapera, cantante, bailarina e icono de estilo tailandesa, parte de la banda de K-pop Blackpink, continúa su carrera en solitario con este segundo material integrado por seis canciones. El nuevo single es un tributo a Quentin Tarantino, con un video plenamente cinematográfico.
Junto al EP, publica el videoclip de la canción principal “Tarantino”. El vídeo sigue el recorrido épico y lleno de acción de Lisa por un hotel para entregar una nota a su director favorito, Quentin Tarantino. Fiel al más puro estilo Tarantino, el vídeo incorpora secuencias de acción con Lisa “Press Play” lanzando puñetazos a cualquiera que se interponga en su camino.
“Press Play” incluye el single previamente lanzado “SaWaDiKa”, que es el saludo tailandés para el “hola”. Su videoclip, grabado en su Bangkok natal, superó los 70,8 millones de visualizaciones en YouTube en sus primeras 24 horas, situándose entre los mayores debuts de Lisa en YouTube y el #1 más grande debut en YouTube de 2026.
“SaWaDiKa” también debutó en el puesto #69 del Billboard Hot 100, marcando su mejor debut en la lista.
En vivo y en pantalla
LISA regresó a los MTV VMAs para presentar el debut televisivo de “SaWaDiKa”. También se llevó el premio a Mejor Pop por “Dream feat. Kentaro Sakaguchi”, haciendo historia como la primera artista en solitario de K-pop en ganar esta categoría.
A continuación, la artista se dirige a Las Vegas, inaugurando su residencia “Viva La Lisa” en The Colosseum at Caesars Palace durante seis noches en noviembre. Las primeras cuatro noches se agotaron en menos de diez minutos y recientemente añadió dos nuevas fechas. Lisa está haciendo historia como la primera artista de k-pop en realizar una residencia en Las Vegas.
Además de la música, el largometraje documental “Always Lalisa”, dirigido por Sue Kim, se estrenó recientemente en cines de todo el mundo tras su estreno en el Festival de Cine de Toronto. El documental narra el año de despegue de Lisa en solitario en torno al estreno de “Alter Ego”, el lanzamiento de Lloud y su debut en solitario en Coachella.
“Press Play” Tracklist
1- SaWaDiKa
2- V12
3- Cobra
4- Tarantino
5- Cut U Off
6- Sweat
Trayectoria
Lisa es cantante, bailarina, rapera y actriz, conocida principalmente por ser miembro del reconocido grupo femenino de K-pop Blackpink. Más allá de su éxito con Blackpink, Lisa se ha hecho un nombre como artista en solitario. En 2024, Lisa fundó su propia empresa de management, Lloud Co., para crear una plataforma que muestre su visión global en música y entretenimiento que rompa barreras.
En colaboración con Lloud Co. y RCA Records, lanzó su álbum debut en solitario, “Alter Ego”, en febrero de 2025, que incluía temas revelación como “Rockstar”, “New Woman” con Rosalía, “Born Again” con Doja Cat y Raye, y más.
Como artista en solitario, Lisa ha subido al escenario en algunos de los eventos más importantes del mundo, incluyendo el Global Citizen Festival, Victoria's Secret Fashion Show, MTV VMAs, los Premios de la Academia y Coachella, donde debutó en solitario en 2025 ante una de las mayores multitudes que la carpa Sahara ha visto jamás.
Recientemente, actuó en la apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Los Ángeles junto a Anitta y Rema, estrenando su canción “Goals” del álbum oficial de la Copa Mundial FIFA 2026.
Fuera de la música, debutó como actriz como “Mook” en la tercera temporada nominada al Emmy de la exitosa serie de HBO “The White Lotus” (bajo su nombre real, Lalisa Manobal), y actualmente emprende su primer papel importante en “Tygo”, un nuevo capítulo del universo de Extraction.
Su documental “Always Lalisa” se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto y recientemente se estrenó en cines de forma limitada.