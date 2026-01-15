Humor absurdo y Chaplin en pantalla grande

La Compañía de Repertorio de la Escuela del Rayo presenta dos propuestas escénicas para los fines de semana de enero. Las estructuras dramáticas de los espectáculos están concebidas con un lenguaje absurdo.
Con dos obras de teatro de La Compañía de Repertorio de la Escuela del Rayo, y un ciclo de cine homenaje a Chaplin, el espacio cultural rosarino se abre a la comunidad durante el mes de enero.
Los textos y la dirección están bajo la lupa de Aldo El Jatib. Las pizzas, pintas, picadas, pastas, y balones acompañan las sesiones de tragicómica teatral. Las obras son: "Litófagas" para los días viernes y "Pleurotus Fulminaris" para los sábados.
A su vez, los días jueves de enero se desarrolla el ciclo de cine de películas de Charles Chaplin. Los detalles.
Los viernes es el turno de "Litófagas (Burdo absurdo)", una obra que se sumerge en el parloteo persistente de la vida barrial.
Mientras barren la vereda, dos vecinas, interpretadas por Ada Cottu y María de los Ángeles Oliver, sostienen un diálogo incesante que, lejos de comunicar, expone la incomunicación, la soledad y el vaciamiento de sentido.
El texto y la dirección apuestan a la reiteración exasperante y al "cacareo" como forma de identidad urbana, dejando al descubierto conflictos nunca resueltos. La obra dura 60 minutos y se presenta los viernes 16, 23 y 30 de enero, a las 21.
Los sábados llega "Pleurotus Fulminaris", una pieza situada en una casa de té donde la Escuela Estable Coro Femenino Eco se reúne para ensayar su próximo estreno.
Chichita, Ortensia, Ivonne y Laura, encarnadas por Claudio Muntaabski, Juan Andrés Mollo, Daniel Sanzberro y José María Ochoa, conviven con sus propios cantos corales y con las tensiones que emergen en el encierro.
Marcelo Lavatelli completa el elenco en el rol del mozo. Dirigida por Aldo El-Jatib, la obra tiene una duración aproximada de 50 minutos y se presenta los sábados 17, 24 y 31 de enero, a las 21.
Las funciones están acompañadas por una propuesta gastronómica que forma parte de la experiencia: pizzas, pintas, picadas y pastas convierten cada noche en un ritual compartido, donde el teatro se prolonga más allá del escenario y dialoga con el encuentro social.
La programación de enero se completa con el ciclo de cine de verano de la Cinemateca del Rayo, que se desarrolla los jueves a las 21 en la sala del teatro. La, la propuesta invita a revisitar clásicos del cine universal y a reencontrarse con Charles Chaplin, en funciones acompañadas de pizza libre.
El ciclo incluye "Luces de la ciudad" (1931) el 15 de enero, "Tiempos modernos" (1936) el 22 y "El gran dictador" (1940) el 29. Las actividades se desarrollan en el Teatro del Rayo, Salta 2991, Rosario.