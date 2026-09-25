Lanzamiento

Madonna y Charli XCX presentan "Danceteria Afterhours"

Las innovadoras se cruzan en esta reversión del “Danceteria” es el sencillo más reciente del flamante álbum de Madonna, “Confessions II”. La colaboración sigue a la fiesta “Club Confessions” de ambas con Saint Laurent durante la Semana de la Moda de París, y a una serie de ingeniosos intercambios en redes sociales.