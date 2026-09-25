Madonna y Charli XCX, dos de las artistas más innovadoras de la música, se han unido en un nuevo y distintivo tema, canalizando el espíritu del sencillo pionero de Madonna “Danceteria”. Producida por Madonna, Andrew Watt, Cirkut y Stuart Price, es una celebración de los comienzos audaces y las influencias que dieron forma a los caminos singulares de cada artista.
Madonna y Charli XCX presentan "Danceteria Afterhours"
Las innovadoras se cruzan en esta reversión del “Danceteria” es el sencillo más reciente del flamante álbum de Madonna, “Confessions II”. La colaboración sigue a la fiesta “Club Confessions” de ambas con Saint Laurent durante la Semana de la Moda de París, y a una serie de ingeniosos intercambios en redes sociales.
La colaboración sigue a la fiesta “Club Confessions” de Madonna y Charli con Saint Laurent durante la Semana de la Moda de París, y a una serie de ingeniosos intercambios en redes sociales entre ambas artistas que desde entonces han alimentado las especulaciones sobre una posible colaboración musical.
“Danceteria Afterhours” ya está disponible a través de Warner Records.
Desde la pista
“Danceteria” es el sencillo más reciente del aclamado álbum N.º 1 de Madonna, “Confessions II”. Críticos y oyentes por igual han elogiado especialmente los temas profundamente personales del álbum, explorando el amor, el trauma, la pérdida, la traición y la sanación.
En su núcleo, “Confessions II” refuerza la convicción perdurable de Madonna de que la música dance está lejos de ser superficial: la pista de baile es un salvavidas, un lugar para el escapismo, la conexión y la supervivencia.
Variety aclamó el disco como “su mejor álbum en décadas”. Pitchfork declaró que Madonna está en “su punto máximo” y calificó el álbum como una “adición genuinamente vital a su canon”. Rolling Stone destacó la consistencia musical del álbum, llamándolo “un ritmo ininterrumpido de 64 minutos que fluye como un set perfecto de DJ de club”.
Regreso a los VMAs
A continuación, Madonna está lista para inaugurar los MTV Video Music Awards este domingo con su primera presentación en los premios en 23 años. Esto también marcará su quinta presentación en los VMAs: más que cualquier otro artista en la historia. Madonna lidera el año con un récord personal de 13 nominaciones.
Desde que abrió la primera ceremonia de los VMAs, Madonna ha ofrecido algunas de las presentaciones más provocativas y comentadas de la gala y momentos inolvidables que han ayudado a definir los VMAs.